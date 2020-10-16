Медведчук: Шестая часть населения планеты заказала российскую вакцину от коронавируса

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Свыше 50 стран хотят приобрести у России 1 млрд 200 млн доз вакцины от коронавируса, что является шестой частью населения земного шара. Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Более 50 стран обратились к России с целью закупки вакцин, и заказ вот от этих стран по закупке вакцин составляет - вдумайтесь в цифру! - миллиард 200 миллионов доз. Миллиард 200 миллионов доз. Это шестая часть населения земного шара. Шестая часть населения земного шара. Это разве не показатель того, где думают о людях, где пытаются наладить эффективную борьбу с коронавирусом, а где занимаются исключительно политикой, причем не понимая в том, что собой представляет политика", - отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что политика - "это и есть интересы людей".

"Насколько эти интересы соблюдены в одних и других действиях, эту оценку дадут люди. И люди будут оценивать, кто был прав, а кто - не совсем. И поэтому у меня не просто творческое, у меня абсолютно спокойное отношение к подобным высказываниям по одной простой причине: человек имеет право на критику и на какого-либо рода высказывания в отношении того, что кто-то что-то делает неправильно, в том случае, если он сам поступает правильно, если он сам своими действиями доказал о том, что он - на своем месте или делает то, что необходимо людям и стране", - заявил Медведчук.

"В отношении этого человека я могу сказать утвердительно - он ничего такого еще не сделал, и самое главное - ничего такого не делает для того, чтобы продемонстрировать, что его действия и его слова представляют то, что является интересом украинского народа", - добавил политик

Он также отметил, что Украине нужно брать пример с Китая, Индии и Бразилии, которые уже договорились с РФ о совместном производстве вакцины от коронавируса.

"Это разве не пример, что и другие страны могут поступать таким образом, в том числе и Украина? Поэтому, конечно же, я считаю, что это возможно. Да, надо вести переговоры и надо на этот счет договариваться", - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также Медведчук отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что заявления политика о предоставлении РФ вакцины для украинцев являются циничными.

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"А возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу оценки моих действий, вы понимаете, в чем дело: мне кажется, в этом и заключается вот эта глубокая ограниченность человека, который употребляет подобные термины в отношении того, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Поэтому можно по-разному воспринимать, знаете.

По поводу того, что есть политика, есть экономика, есть политика и есть здравоохранение, но когда реально идет речь о том, что есть вакцина, ее можно закупить, с помощью нее можно бороться с коронавирусом, что является самым страшным сегодня фактически заболеванием во всем мире, для всех стран, и в это время даются подобные оценки. Я привык к таким оценкам. Более того, когда эти оценки не просто ограничены, а еще идут от людей ограниченных в тех вопросах, в которых они не понимают, - для меня это абсолютно нормально", - резюмировал политик.

Напомним, недавно Виктор Медведчук обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возможность поставки в Украину российской вакцины против коронавируса COVID-19.