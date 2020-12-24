Медведчук: Считать, что возможно силой вернуть Донецк и Луганск в Украину, может только самоубийца и ограниченный человек

112 Украина

Считать, что вернуть силой неподконтрольные территории Донбасса в Украину, может только самоубийца и ограниченный человек.

Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью, опубликованном на YouTube-канале Анатолия Шария.

"Мы говорим о том, что этих людей надо вернуть. Мы что, можем предположить, что можем вернуть их силой? Это только самоубийца и ограниченный человек, может так считать. Если ты так не считаешь, то выйди и скажи: "Мы отказываемся от этих территорий", - отметил Виктор Медведчук.

По словам оппозиционного политика, президент Украины, который хочет вернуть Донбасс, должен считать его жителей украинцами.

"Я считаю, что там живут украинцы. Как они считают себя сами - это их полное право, в том числе и конституционное", - подчеркнул он.

По словам Виктора Медведчука, он критиковал экс-президента Петра Порошенко за то, что тому Донбасс был не нужен.

"Там все примитивно - прискорбно, но примитивно. Так и Зеленский сегодня должен знать и знает, что там за него голосовать не будут. За него же не голосовали на местных выборах. На парламентских мы победили - первое место заняли в Донецком и Луганском регионе. На президентских мы победили, а не он, и он хорошо это знает. Так может, вся его политика и направлена на то, что эти территории могут быть отторгнуты. Но он же не может добровольно и сознательно в этом сознаться, или это сделать. И когда Зеленский говорит, что Минские соглашения устарели, то я ему хочу сказать, что, может быть, они и устарели, но, зачем же он тогда подписывал коммюнике 9 декабря в Париже, где написано, что основой переговорного процесса в "нормандском формате" будут Минские соглашения, и перечисляется: соглашение от 5 сентября 14-го, меморандум от 19 сентября 14-го, комплекс мер по выполнению Минских соглашений 12 февраля 15-го, которые являются основой переговорного процесса. И стороны считают их полную имплементацию необходимой. Стороны это – Франция, Германия, Россия и Украина, возглавляемая господином Зеленским", - объяснил народный депутат.

"И что же тогда он и его окружение рассказывают нам по поводу того, что они устарели, что нужен вариант "Б", что надо изменить Минские соглашения. А почему ты 9 декабря - ведь это уже был не Порошенко, человек, который представлял Украины - его фамилия Зеленский, и Зеленский подписывает этот документ, заявляет о том, что это высокое достижение, первая встреча, очная, за три года, и он при этом, говорит о том, что мы все это сделаем, выполним Минские соглашения. Приезжает в Киев, а ему постоянно докладывают по телефону, Аваков или кто-то еще, что в Киеве собрались под ОП, требуют привлечения к ответственности за измену, если такая будет в Париже, и все остальное. Тут надо так: либо шашечки, либо ехать. Если шашечки - это одно, если ехать - это другое. Не можешь ехать - так поиском шашечек надо заниматься в другом месте. Но не на посту президента. Ты определись для себя: или ты это делаешь, или не делаешь. А рассказывать о том, что у нас есть перспектива мирного урегулирования - это все блеф человека, который или не понимает, что он говорит, или говорит сознательно для того, чтобы ввести в заблуждение тех людей, которые его еще слушают", - подвел итог Виктор Медведчук.