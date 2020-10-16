Медведчук: Россия достигла договоренностей о совместном производстве своей вакцины от коронавируса с Китаем, Индией и Бразилией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Россия достигла договоренностей о совместном производстве своей вакцины от коронавируса с Китаем, Индией и Бразилией. Об этом заявил в интервью четырем каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, тысячи людей уже испытали на себе вакцину "Спутник V" и доказали ее эффективность. То есть была доказана ее эпидемическая эффективность, которую теперь будут устанавливать уже не научный центр, а ее производители.

Производители этой вакцины - в России и за рубежом, там, где она будет производиться, потому что сегодня уже налажены кооперационные связи по поводу производства этой вакцины в Китае, в Индии, в Бразилии, то есть это массовое сегодня производство этой вакцины, заявил Медведчук.

Также он отметил, что сейчас в России готовятся к массовому производству вакцины и уже в ноябре планируют произвести 800 тыс. вакцин, в декабре - 1,5 млн, в январе - 3,5.

"С марта месяца производство вакцины ежемесячное будет составлять 15 млн доз. 15 млн доз. Неужели сейчас не надо вести переговоры о закупке этой вакцины? Я думаю, что министру здравоохранения, как и другим умникам от этой системы, как и умникам во власти, надо было занять другую позицию", - отметил Медведчук.

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Как сообщалось, 6 октября председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России эту инициативу поддержал.