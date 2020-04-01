Медведчук рассказал о сложностях ввоза в Украину медицинского оборудования и препаратов

народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук рассказал, с какими сложностями сталкиваются благотворители при ввозе в Украину медицинского оборудования и препаратов.

Об этом шла речь во время интервью политика телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

"Когда я говорю о нашем плане, то некоторые моменты из этого плана уже взяты, и некоторые уже получили законодательное утверждение. В частности, закон, который мы приняли первым, на последнем пленарном заседании, это закон о борьбе с коронавирусом. Это изменения в ряд законов, направленные на борьбу с коронавирусом. Мы упростили деятельность благотворительных фондов, юридических, физических лиц, общественных организаций, которые готовы сегодня за собственные деньги закупать медицинское оборудование, аппараты и средства и завозить в страну.

Это длинная история, что собой представляет вот такая помощь. Я человек, который непосредственно с этим столкнулся, пытаясь оказать помощь, приобретая те или иные средства, за личные средства семьи. Мы с моей супругой Оксаной Марченко договорились о покупке 500 тыс. масок. Я не могу их ввести, не уплатив налогов, по одной простой причине. Я могу ввести их на какую-то больницу, от благотворительного фонда – а я не в больницу. Мы уже купили около 40 тыс. масок, которые раздали людям на улице. Раздали в Закарпатье, в других регионах. Я не хочу в больницы – в больницы пусть везет государство. А я хочу прийти и отдать людям.

Это же касается и медицинских препаратов. Могут ввозить только те организации, которые специализированно этим занимаются. Аппаратов ИВЛ сегодня крайне не хватает в Украине. Более того, темнят все, когда называют цифры. Фактически, их 350, которые могут быть использованы в этих вопросах: пневмонии и искусственной вентиляции легких. Около 3500 тех, которые используются в реанимациях, но они не могут быть использованы в этом конкретном индивидуальном порядке. Мы договорились. Сейчас везут пять аппаратов французского производства, договорились в Германии о приобретении 10 аппаратов, но в последнюю минуту нам отказали, потому что правительство Германии установило заперт на вывоз. Правильно делают, но это неправильно в отношении Украины.

И в этой ситуации, когда мы пытаемся это сделать, и привозим в страну, с нас еще берут налоги, и не просто налоги. Например, есть благотворительный фонд, и он собирается оказать помощь людям в обеспечении продовольствием. Люди, которые сегодня имеют работу, или которые могут заработать деньги в той или иной сфере, они могут себя обеспечить, а как быть с инвалидами, с пенсионерами? Как быть с неимущими, категория которых непонятна у нас в своем исчислении. Так вот, чтобы легально закупить продукты для формирования этих продовольственных наборов, надо указать, кому ты это делаешь, и как ты это будешь раздавать. Это маразм. Мы это все упростили, внесли изменение в законодательство, оно принято, уверен, что будет подписано президентом. Это то, что мы требуем", – заявил Виктор Медведчук.

Как сообщали ранее, партию медицинских препаратов для борьбы с COVID-19 получила Закарпатская область. Помощь передали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Были переданы медицинские маски, защитные костюмы для врачей, перчатки, раствор для дезинфекции и тесты на коронавирус.