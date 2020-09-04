Медведчук, Рабинович и Бойко сорвали планы грантоедов – профильный комитет не утвердил их отчет

Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пока власть занимается популизмом – оппозиция работает и показывает результат. Народным депутатам, членам фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" удалось сделать то, что никому не удавалось сделать за время независимости. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Так, 2 сентября во время заседания Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко остановили "бурную деятельность" организаций, которые существуют благодаря грантам.

Отметим, что одним из пунктов повестки дня заседания Комитета был вопрос об утверждении результатов полугодового мониторинга проектов международной технической помощи. В частности, "Продвижение участия в Украине и проекта международной технической помощи "Поддержка женщин-лидеров в Украине" исполнителем которых является Национальный демократический институт международных отношений (НДИ) и "Местное наблюдение за политическими процессами в Украине", исполнителем которого является ВОО "Гражданская сеть ОПОРА".

То есть, Комитет, будучи бенефициаром, в частности, этих проектов, планировал проголосовать за отчет НДИ о проведенной работе на территории Украины: как за эти полгода было адаптировано законодательство, какие проекты, в том числе связанные с выборами, удалось грантоедам внедрить.

Однако позиция лидеров фракции ОПЗЖ нарушила все планы: Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко выступили категорически против принятия отчета, из-за чего возникла серьезная перепалка. Оппозиционные депутаты свою позицию аргументировали тем, что они не принимали решения о сотрудничестве с грантоедскими организациями, не голосовали за выделение им средств и уж тем более не контролировали их прохождение и распределение.

Глава комитета сделал несколько попыток получить удобный власти результат, но тщетно. Оппозиционные депутаты настаивали на своем: фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" против принятия отчета непонятных организаций, которые тратили непонятно какие деньги на непонятно какие проекты.

И оппозиция победила: Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение не принимать отчеты организаций НДИ и ВОО "ОПОРА".