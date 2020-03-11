Медведчук - Путину: Помощь парламентариев из Германии, Франции и России помогла бы убедить Украину выполнить Минские соглашения

Встреча президента РФ с Виктором Медведчуком и Вячеславом Володиным Фото из открытых источников

Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег в Украине реализовать Минские соглашения в полной мере. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщают РИА "Новости".

В частности, Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции.

На что Виктор Медведчук ответил: "Мне кажется, что парламентский потенциал, тем более что, если исходить из того, что в Украине Верховная Рада должна принять законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями: и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в конституцию, - то помощь наших коллег из Госдумы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она была бы полезной, чтобы убедить наших депутатов в том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу, тем самым приблизив мир в Украине".

Также Медведчук рассказал, что были предложения, в том числе на встрече с делегацией Госдумы, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение.

Как сообщалось, в Москве 10 марта состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".

Напомним, в ноябре 2019 года в Верховной Раде Украины было создано Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

В декабре того же года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать межпарламентский формат "нормандской четверки". Президент России поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

В январе текущего года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" презентовали инициативу "Парламентского измерения "нормандской четверки" членам Сената Франции, депутатам Национального собрания и представителям дипломатических и деловых кругов Франции. Позже подобная презентация состоялась в немецком Бундестаге.