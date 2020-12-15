Медведчук: Производство вакцины от коронавируса в Украине означает полный контроль государства над технологическим процессом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук убежден, что производство вакцины от коронавируса в Украине означает полный контроль государства над технологическим процессом. Об этом политик сообщил во время брифинга в кулуарах парламента.

"Сейчас не просто есть вакцина, Спутник-V, которую можно приобрести, а есть вакцина, которую можно производить, и Россия готова, и Центр Гамалеи, и Российский фонд прямых инвестиций, передать нам высокую технологию. А сегодня это самые высокие технологии по производству вакцин", - отметил нардеп.

Более того, подчеркнул он, в Украине есть предприятие "БиоЛік" (Харьков), которое может заниматься производством этой вакцины.

"Что означает производство этой вакцины на территории Украины? – В первую очередь это контроль государства. Это украинское предприятие, независимо от того, кто является собственником. Все процессы могут под контролем украинских надзорных органов. Рабочие места, налоги, отчисления, это все идет в бюджет государства. При этом, просто так отказываться, означает, что власть действительно себя поставила против интересов людей в борьбе с коронавирусом", - пояснил Медведчук.

Также политик прокомментировал заявление представителей украинского Минздрава о том, что страна получила официальное одобрение на получение вакцины по программе COVAX. По словам Медведчука, у Украины нет никаких официальных договоренностей, контрактов на получение препарата ни с COVAX, ни с другими разработчиками и производителями вакцины.

"Заявления г-на Ляшко... является не чем иным как просто очередным пиар ходом. Вдумайтесь в эти слова: "Украина получила официальное одобрение" Одобрение, еще и официальное. Покажите документы, покажите обязательства COVAX, покажите те нормативные акты, которые регулируют возможность получения и обязательства, как с одной, так и с другой стороны. Ничего этого нет, и не может быть, естественно, потому что таких договоренностей не существует", - отметил он.

Кроме того, COVAX пока не знает, какую именно вакцину она получит и когда это произойдет, утверждает политик.

"Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире, и о которых говорят, пишут, и которыми уже начали вакцинирование – они все находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 2022, в начале 2023 года. Вдумайтесь: в конце 2022, в начале 2023 года. Pfizer - 2023 год. Вакцина AstraZeneca – Британия. Ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 2022 начале 2023 года", - заявил Медведчук.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

При этом, по его словам, у вакцины Спутник V заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 2021 года, а эффективность этого препарата находится в пределах 91-95%.

Напомним, недавно Медведчук сообщил, что представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера в Украину технологии для производства вакцины "Спутник V".