Медведчук: Принятие закона о банках – преступление в отношении сотен банков, закрытых в результате преступной политики Порошенко

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Закон о банковской деятельности – это преступление против активов тех около 100 банков, которые были закрыты за последние шесть лет в результате преступной политики Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Гонтаревой.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Вы знаете, у меня достаточный опыт общения с подобными людьми и организациями, и я хорошо знаю – там, где они чувствуют силу, там, где они чувствуют уверенность, они не могут поступить по-другому. Это касается и МВФ. Если бы он поставил вопрос ребром, реакция была бы другой, и не требовали бы шантажа, и вопросам к земле, и той же банковской деятельности. Потому что закон о банковской деятельности – это вообще преступление против активов тех банков, которые около 100 были закрыты за последние шесть лет в результате преступной политики Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Гонтаревой, и этот закон ставит крест на этом всем", ‒ заявил политик.

"А в этой ситуации будет следующим образом: кто-то из банков потерял свои активы и в судебном порядке должен требовать и может требовать, а ему говорят – нет, все, до свидания. Не только "до свидания" те, которые были, но и в будущем "до свидания". Как? А 55 статья Конституции, что все может быть оспорено в судебном порядке? Как закон может отменять Конституцию? Как требования этих международных финансовых организаций может накладывать вето на действие норм Конституции? Как? Я как юрист не понимаю этого. Как это может быть? Причем тут Коломойский? Я к Коломойскому, Боголюбову и к этим людям отношусь крайне негативно, крайне негативно, но этот закон имеет отношение не только к ПриватБанку, в результате деятельности которого ограбили весь украинский народ, потому что мы из бюджета для стабилизации фонда этого банка выделили 160 млрд наших с вами денег. 160 миллиардов гривен. Значит, они не пошли на здравоохранение, они не пошли на образование, они пошли на покрытие долгов, которые допустили эти деятели – и Коломойский, и Боголюбов. Но причем тут этот закон к Коломойскому и Боголюбову? А как остальные около сотни банков? Как остальные активы? А как сегодня ограничение действий Конституции? Поэтому мы категорически выступаем против этого закона.

Но этот закон, это вот то никчемное, то требование, которое предъявляет МВФ. Да мы что, клоуны какие-то? Мы что, страна третьего мира? Мы сегодня кто, что позволяем себе, чтобы кто-то позволял нам диктовать то, что является жизненно важным, то, что является крайне несправедливым? Как может кто-то требовать, чтобы та или иная статья Конституции не действовала, потому что, видите ли, им так этого хочется, потому что это их условия? Поэтому здесь все от власти – если она у нас есть, она должна дать отпор подобным действиям со стороны международных финансовых организаций. А если ее нет, то это вопрос к нашим гражданам и к нашим избирателям – а почему она сегодня есть и как долго она будет?" – заявил Виктор Медведчук.

Как сообщалось ранее, политик заявлял, что Международный валютный фонд продолжает шантаж Украины, и делает это двумя законами – о банковской деятельности и о земле.