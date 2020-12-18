Медведчук: Президент обещает продолжать движение Украины в НАТО и ЕС, но для этого надо решить проблемы с Венгрией

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит движение в НАТО и Евросоюз. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"Президент обещает продолжать движение Украины в НАТО и ЕС. "Верной дорогой идете, товарищи". Наверное, именно этого хотели 73% голосовавших за вас? Но для этого, кроме всего прочего, надо решить проблемы с Венгрией, а вам, очевидно, это не грозит", - отметил Виктор Медведчук.

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Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме главы общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.

Кроме того, 2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна попросила ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье учитывая ситуацию, которая там сложилась.