Медведчук: Президент и парламент должны не угрожать судьям КС, а выполнить решение Конституционного суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Владимир Зеленский и парламент должны не угрожать судьям Конституционного суда, а выполнить решение КСУ, которое является окончательным и не подлежит обжалованию. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, которое обнародовано на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Законодательные инициативы, направленные на антиконституционную и незаконную отмену решения Конституционного суда 13-р/2020 от 27.10.2020, практически сразу получили жесткую и принципиальную оценку международных организаций и признанных авторитетов в области права. О письме Председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марины Мрчела я уже писал ранее, заявляя, что эта ситуация спровоцирована прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной, и подчеркивая, что ни Президент Украины, ни Верховная Рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного Суда и прекращения полномочий его судей.

30 октября группа депутатов Европарламента, куда входят главный докладчик по Украине М.Галлер, председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" А.Кубилюс, докладчик группы социал-демократов по Украине В.Цимочевич, докладчик группы Renew по Украине П.Ауштревичюс, докладчик группы Зеленых по Украине В. фон Кеймон-Таубадель, С.Калниете подписали заявление, в котором, в частности, говорится: "решение Конституционного Суда создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе. В связи с этим украинское правительство и законодательный орган должны как можно быстрее "заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией – включая судебную ветвь власти, но, в то же время, полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти".

Уверен, что именно этот принцип и рекомендация должны стать основой для урегулирования ситуации, которая возникла в связи с тем, что Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины ряд норм действующего законодательства, и которые поэтому потеряли свою юридическую силу. Потому что ни законопроект, предложенный Президентом Украины Зеленским, ни законопроект №4304, внесенный народными депутатами, которые примитивно предлагают восстановить отмененные КС нормы, что является грубым нарушением действующего законодательства, и влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины, и является отказом от выполнения решения Конституционного суда. Если Конституционный суд признал эти нормы неконституционными, то они в такой редакции не могут вновь стать частью украинского законодательства, что прямо установлено решением Конституционного суда №4-рп/2016 от 8 июня 2016 года.

Президент и парламент должны не обвинять судей Конституционного суда и требовать от них выполнения своих безосновательных незаконных "хотелок", а восполнить пробел в действующем законодательстве, возникший в результате решения КС, в соответствии с требованиями Конституции и решением Конституционного суда, и этим решением через принятие нового законодательства гарантировать обеспечение независимости судебной ветви власти.