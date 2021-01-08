Медведчук: Полный провал легенды о "демократии по-американски", которую США цинично пытаются навязать всему миру

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Очередная волна разрушительных, приведших к смертям американских граждан, погромов в здании Конгресса США стала закономерным итогом той политики, которую американские власти реализуют в различных уголках нашей планеты: стремление навязывать свою волю, неуважение к мнению другой стороны, насилие, как решающий аргумент, унижение власти других государств, оправдание радикализма – все то, к чему США прибегали, ссылаясь на свою, нафантазированную и распиаренную ими же роль "светоча демократии". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что акции протеста, вызванные вопросом о честности прошедших президентских выборов, окончательно снимают с повестки дня вопрос, могут ли США быть образцом демократии и эталоном государственного управления.

"Игры с общественным мнением, подстегиваемые и направляемые манипуляциями в социальных сетях и поисковых системах блокированием неугодных США политиков, создали уродливое общество, заявляющее о своей толерантности, но состоящее из небольших групп, ставящих свою уникальность, основанную на расовой, сексуальной или какой-либо еще идентичности выше мира в стране и национальной общности; агрессивно и цинично навязывающее свое мировоззрение всем остальным. И именно такую модель общественных отношений США успешно экспортировало в Украину, что закономерно завершилось гражданским конфликтом, утратой суверенитета, территориальной целостности, рекордным обнищанием и расколом в обществе", – отметил политик.

По его мнению, штурм Капитолия радикальными правыми стоит в одном ряду с недавними поджогами полицейских участков и массовыми грабежами магазинов со стороны радикальных левых и вместе символизируют глубокий раскол в американском обществе, накопившиеся социальные, расовые, экономические проблемы. Показательно, что каждый пятый американец оправдал штурм парламента, как прежде каждый третий оправдывал насилие в ходе протестов за "расовую справедливость".

"Люмпены в зале заседаний парламента, и конгрессмены, прячущиеся под лавками, – эти облетевшие мир картинки уже для самых неисправимых американофилов символизируют утрату Соединенными Штатами морального права навязывать кому-то свои рецепты политического и социально-экономического развития. Внешние управляющие сами нуждаются в кризисном менеджменте", – заявил Медведчук.

Он убежден, что правящий в Украине режим, приведенный к власти с одобрения США, исторически обречен, отлично это понимает и потому восхищается "стойкостью Конгресса, старейшего и величайшего демократического института в мире", поведение которого заставило бы побелеть от позора любого из их предков – пионеров американского континента. "Постыдной сценой" назвал происходящее британский премьер Борис Джонсон. Экс-президент США Джордж Буш провел параллель между своей страной и банановой республикой. Но разве не "банановую республику" США пытались сделать из Украины, когда в 2014-м радикалы захватывали правительственные здания, оружие и участвовали в вооруженных столкновениях с правоохранительным органами, и продолжают делать это сегодня? Тогда ни британские, ни американские политики не только не "высказывали озабоченности", но и активно поддерживали антиправительственные выступления, благодаря чему им удалось частично превратить Украину в "банановую республику". Такому унизительному положению Украины необходимо положить конец!

"Всесилие радикалов, которых вскормили и воспитали различные фонды и СМИ, финансируемые при самом активном участии американского правительства, Конгресса, которые таким образом стремились удержать мировое глобалистское лидерство, построенное на грабеже и использовании других стран. Хотя Конгресс был захвачен радикалами совсем недавно, но если судить по внешней политике США, кажется, что это произошло намного раньше.

Путь внешнего управления, который навязывают нам Соединенные Штаты, власть Порошенко-Зеленского, является неприемлемым для нашей страны, ведет к обнищанию народа, гражданским конфликтам и государственной катастрофе.

Только опираясь на наши традиции, стремясь к взаимопониманию и миру, не зависящему от гневных окриков из Вашингтона, мы можем построить свою, независимую, суверенную и успешную Украину", – добавил Медведчук.