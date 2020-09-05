Медведчук: Политические репрессии за международную деятельность нардепов свидетельствуют о попытках сорвать реализацию "Парламентского измерения "нормандского формата" и мирные переговоры по Донбассу

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что политическое преследование в отношении него, а также народных депутатов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича за проведение жизненно важных и необходимых для мирного урегулирования на Востоке Украины переговоров, проходивших в Москве с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации, свидетельствует о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе. Об этом говорится в заявлении политика, передает пресс-служба политсилы.

Далее подаем текст заявления дословно:

Статьей 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" установлено, что народный депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств от своего имени. В отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан.

12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция". Это объединение функционирует официально в силу закона, имеет правосубъектность для осуществления политической государственной деятельности и реализации полномочий его членов как представителей Украинского народа. В январе 2020 года представители этого межфракционного объединения провели встречи с депутатами Сената и Национального собрания Франции, а также с депутатами немецкого Бундестага, а в марте 2020 года – с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации.

Межфракционное объединение ставит своей целью обеспечение "межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира", суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод наших граждан.

Статья 26 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" прямо запрещает ограничивать полномочия народного депутата, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, этим и другими законами Украины. Согласно п. 1.4. решения Конституционного Суда Украины № 12-рп/2003 от 26.06.2003 определенные Конституцией и законами Украины полномочия народного депутата Украины не могут быть ограничены действиями или бездействием органов государственной власти.

За вмешательство в деятельность народных депутатов Украины, создание препятствий их работе установлена уголовная ответственность в соответствии со статьями 344, 351 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование законной деятельности народных депутатов Украины свидетельствует о попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Так как власть во главе с Зеленским не имеет политической воли на мир и не способна вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.