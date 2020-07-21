Медведчук: Подписанный Зеленским меморандум с МВФ фактически утвердил политику внешнего управления Украиной

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Внешнее управление Украиной, которое было введено в 14-м году, и продолжается уже второй год при г-не Зеленском, стало притчей во языцех. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Это действительно, как указано в моем обращении, фактически сформировало и стало заключительным аккордом политики президента и его команды, которая поставила в зависимость от международных финансовых организаций, от мнения запада нашу экономику, нашу социальную и гуманитарную сферу. А также взяла под контроль институты законодательной, исполнительной и судебной власти. И вот этот меморандум с МВФ, который был подписан, в том числе, и в первую очередь, г-м президентом, чем он фактически, завизировал или утвердил такую политику, если он ее конечно, будет выполнять, так как это записано, для получения последующих траншей, то, что хотел МВФ. А фактически это сделано в рамках и в сфере внешнего управления, которое введено США 6 лет тому назад, и продолжает действовать", - отметил он.

Причем, в данной ситуации, по мнению Медведчука, эти действия являются более активными, чем они были раньше.

"Если раньше у того же Сороса, или у тех, кто был сторонником МВФ, не было большинства в парламенте, то сегодня оно есть. Есть это большинство, которое управляется с запада на эти международные гранты, и на зависимость международную, в том числе и от финансовых организаций, и в правительстве. Ведь недаром эксперты говорят, что на 70-80% правительство сформировано от и из людей, которые были когда-то на грантах у Сороса. А кто сказал, что выплаты этих грантов прекратились? Или даже если эти люди гранты не получают, эта зависимость ушла в небытие? Потому что именно благодаря тому, что они когда-то были грантоедами, они сегодня стали при власти", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что кто-то из вчерашних грантоедов представляет законодательные органы в парламенте, а кто-то исполнительные в правительстве, или кто-то получил должность на местах.

"И вот подобная "коалиция" по захвату власти в стране и по формированию реализации политики, которая осуществляется не в интересах страны и, самое главное, не в интересах украинских граждан, на сегодняшний день имеет огромное значение. Потому что мы видим, как все сферы на сегодняшний день перешли под полный контроль и управление с запада", - резюмировал Медведчук.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В нем оппозиционный политик предложил главе государства окончательно решить, чьи интересы он защищает: иностранных спекулянтов или украинского народа.

"Сделайте выбор, которого ждет от Вас народ. Выбор, во имя которого Вы получили высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия. Выполните обещания, данные украинцам, обеспечьте защиту их прав и свобод, защитите их от беспредела и грабежа, защитите суверенитет и независимость Украины", - призвал оппозиционный политик.