Медведчук: Подписание Минских соглашений - это был единственный путь, чтобы сохранить Украину и остановить кровопролитие

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Подписание Минских соглашений в 2014 году было единственным выходом для того, чтобы не потерять Украину, остановить действия со стороны Донецка и Луганска и остановить кровопролитие. Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью, опубликованном на канале Анатолия Шария в YouTube.

Отвечая на вопрос о том, зачем Петр Порошенко, который в то время был президентом Украины, подписал Минские соглашения, которые противоречили украинским нацинтересам и его риторике, Медведчук заявил: "Смотрите, я так не считаю. Я так не считаю. Во-первых, он (Петр Порошенко, - ред.) подписывал, когда подписывались Минские соглашения, он считал это победой. И у него были основания так считать, потому что, я считаю, как, кстати, тут совпадает моя точка зрения со многими бывшими послами США в Украине, что это был единственный выход для того, чтобы не потерять страну, это был единственный выход для того, чтобы остановить действия с той стороны, со стороны Донецка и Луганска, для того, чтобы остановить кровопролитие, подписание Минских соглашений в полном объеме. И то, что было подписано в сентябре, 5 и 19, 2014 года и то, что было подписано 12 февраля 2015 года, - это была для Порошенко победа. Потому что в противном случае неизвестно, чем бы эта "история" закончилась, и поэтому то, что было в 2015-м, и то, какие оценки звучали потом, в 2018-м, 2019-м и 2020 году, - это небо и земля", - высказал мнение политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что после произошедшего в конце августа - в начале сентября в Мариуполе и на близлежащих территориях многие понимали, что подписание соглашений было выходом из ситуации и что это позволит остановить кровопролитие и боевые действия.

"Они могли иметь там непонятное развитие. И поэтому это было достижением. Причем даже американцы так считали, что это очень важный, кардинальный шаг, который остановил те потери, которые терпела и которые имела украинская сторона. Поэтому когда сегодня говорят "их нельзя выполнить" - почему нельзя выполнить? Почему? Смотрите, я вам приведу пример. Вспомните сентябрь 2014 года. ВРУ за месяц попринимала все. Закон об амнистии приняла. Турчинов не подписал, не передал на подпись президенту. Закон об особом статусе приняли? Приняли. Подписали, вступил в силу. Более того, решался вопрос о разработке закона о выборах на этих… Все можно было принять", - подчеркнул политик.

Вместе с тем он обвинил Порошенко в том, что именно он загнал ситуацию на Донбассе в глухой угол.

"Он ее загнал. Он лично загнал, потому что все можно было разрулить если не в 2014, то точно в 2015, когда была вторая реальная возможность после 12 февраля 2015 года, подписание Минских соглашений, декларации глав государств нормандского формата, решение о резолюции Совета безопасности ООН, которая утвердила текст этих соглашений. Надо было в течение 3 месяцев, как там было записано, реализовать политическую повестку Минских соглашений и принять все законы, включая изменения в Конституцию. Он же начал вести риторику, как вы правильно сказали в своем вопросе, совершенно противоположную. Я герой, я все вот сделал, но мы будем отстаивать… Он не думал о том, что этот процесс мирного урегулирования будет столь затяжной и с такими последствиями, которые потом образовались. Он был уверен в том, что он сможет это все разрулить", - подытожил Медведчук.