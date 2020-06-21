live
Новости » Политика Читати новину українською

Медведчук: Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая 2020 года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая 2020 года подала инициативу создания общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" на территории Украины.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"Наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая этого года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения - разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны", - сказал глава политсилы.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что то, что западные лидеры замалчивают информацию о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года способствует безнаказанности убийц, виновных в совершении этого преступления.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Индия и Китай обменялись обвинениями в нарушении границы Суточный коронавирусный антирекорд Украины, увольнение главы "Укрспирта" и возврат денег за пробное ВНО: Актуальное на утро 18 июня В Китае заявили, что договорились урегулировать конфликт с Индией на границе Пекин может стать второй Уханью: Украинец сообщил о ситуации с COVID-19 в китайском мегаполисе
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Работа
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Дмитрий Спивак | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу