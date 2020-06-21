Медведчук: Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая 2020 года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая 2020 года подала инициативу создания общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" на территории Украины.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"Наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая этого года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения - разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны", - сказал глава политсилы.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что то, что западные лидеры замалчивают информацию о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года способствует безнаказанности убийц, виновных в совершении этого преступления.