Медведчук: Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под силу изменить ситуацию в Одессе, в области и в стране

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под силу изменить ситуацию в Одессе, в области и в стране.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук сказал в ходе брифинга в Одессе.

Виктор Медведчук отметил, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула на пост мера Одессы Николая Скорика – человека, который руководил областным советом, очень много сделал за последние годы, находясь в оппозиции, как к Порошенко, так и к Зеленскому, для одесситов и для интересов одесских предприятий.

По словам Медведчука, посещая сегодня Черноморск и Ильичевск вместе с другими членами партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" еще раз услышала те проблемы, которые волнуют сегодня Одесскую область.

"Собственно говоря, эти проблемы, они являются актуальными и для всей Украины, не исключением является Одесса и область. Но та конкретика, которая звучала сегодня, по поводу снятия санкций с украинских предприятий для свободных поставок продукции в Россию и на территорию стран СНГ, все это на сегодняшний день является актуальным. Наша партия начала эту работу, сняты санкции с нескольких предприятий. Я сегодня, находясь на Ильичевском судоремонтном заводе, выходил как раз на связь для участия в заседании торгово-промышленной палаты РФ, которое проходит в Москве, где участвует наша делегация, и я вступительным словом обратился к представителям РФ, которые сегодня вынесли вопрос восстановления торгово-экономической кооперации с РФ. Как раз это обсуждение еще сейчас продолжается, а наша партия продолжает политику, направленную на то, чтобы наш экспортный потенциал Украины, наши предприятия заработали в полную силу, чтобы были и создавались новые рабочие места, чтобы экономику Украины сделать успешной. Вот наша главная задача", – подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что именно с этой задачей "Оппозиционная платформа — За жизнь" идет на местные выборы.

"С этой задачей идет и наш кандидат в мэры, Николай Скорик, как я уже сказал, с этой задачей идет команда в областной совет, первым номером списка которой является Вадим Зиновьевич Рабинович, как руководитель областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Я уверен, что мы получим доверие одесситов, как в области, так и в городе. И я уверен в том, что нашей партии и нашим местным партийным организациям под силу изменить ситуацию в городе, в области и в стране", – подытожил председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина должна восстановить торгово-экономические отношения с Россией и СНГ.