Медведчук: Ответственность за унижение подвига народа-победителя в Великой Отечественной войне ляжет на Президента и МИД

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ответственность за унижение подвига украинского народа-победителя в Великой Отечественной войне ляжет на президента Владимира Зеленского и Министерство иностранных дел. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Приводим его текст дословно:

Украина в очередной раз оскандалилась на мировой арене. После отказа от празднования 9 Мая ‒ Дня Победы ‒ и от использования самого термина "Великая Отечественная война", после запрета символов Победы и демонстративного отказа поддержать резолюцию ООН против нацизма Киев решил до неузнаваемости исказить саму историю и память о тех страшных событиях XX века. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой "Гитлер разработал в сговоре со Сталиным", а "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше ‒ в ходе отступления в 1941 году".

Это заявление выглядит еще более циничным оттого, что дипломат, представляющий Украину на столь высоком уровне, продемонстрировал вопиющую историческую безграмотность и собственную моральную ущербность, высказав свои сомнительные умозаключения на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны.

Попытки украинской стороны переписать историю лишь подтверждают полное невежество украинских лидеров, их предвзятость и политическую заангажированность. Отсюда нездоровые националистические проявления при освещении темы Великой Отечественной войны, постоянные спекуляции и скандалы вокруг вопроса, требующего уважения и достойного отношения.

Очевидно, что уроки Второй мировой усвоили не все. Разжигание национальной розни, раздуваемая властью ненависть по этническому, языковому, религиозному признаку – реалии современной Украины.

Выступление Кислицы в ООН – ярчайший пример переписывания истории, уничтожения исторической памяти. Для борьбы с этим явлением 9 мая 2020 года "Оппозиционная платформа – За жизнь" создала общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти".

Мы требуем от украинской власти чтить народ-победитель и совершенный им подвиг, перестать глумиться над памятью жертв Великой Отечественной войны. А тем, кто не готов это делать, кто предпочитает голосовать в ООН против осуждения нацизма, в украинской дипломатии не место.

За позорное выступление в ООН, которое, понимая лживый и оскорбительный характер подобных заявлений, замолчали украинские СМИ, постпред Украины в ООН должен быть немедленно отозван, а его выступление должно быть дезавуировано МИД Украины. Иначе ответственность за эту ложь будет лежать и на Министерстве иностранных дел, и лично на Президенте Украины Владимире Зеленском, который согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью Украины.