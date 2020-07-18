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Медведчук: ОПЗЖ продолжает бороться против продажи земли в Конституционном суде

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Оппозиционная платформа - За жизнь продолжает борьбу против продажи украинской земли в Конституционном суде.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Возьмем землю – борьба за землю, попытки препятствовать разграблению земель сельскохозяйственного назначения, кто больше всех боролся, препятствовал и продолжает эту борьбу. Мы ведь продолжаем эту борьбу сегодня в Конституционном суде", - отметил он.

По его словам, "с огромным отрывом на первом месте ОПЗЖ, на втором Батькивщина и Слуга Народа на третьем или на четвертом".

"Я сейчас не говорю даже о защите исторической памяти, о праздновании 9 мая, победы в Великой отечественной войне, ну, там мы с большим отрывом – 30% говорят о том, что наша партия действительно следует принципам сохранения исторической памяти в Украине, а все остальные не набирают больше 10%. Вот это оценка. Не 19, 20, 22%, а вот это", - подытожил Медведчук.

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