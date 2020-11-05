Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила 221 правку к правительственному проекту бюджета на 2021 год

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" в парламенте предложила более 220 правок к правительственному проекту бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил во время брифинга в здании Верховной Рады председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"На сегодняшний день есть большой вопрос, надо ли утверждать законопроект о бюджете на 21-й год в той редакции, в которой, в том числе, предложило правительство и предлагает бюджетный комитет для рассмотрения, и этот вопрос сейчас будет рассматриваться. Почему? Потому что те предложения, которые мы получили, и пытается власть сделать все в лице Кабинета министров, чтобы утвердить бюджет на 21 год, они являются несостоятельными в экономическом контексте. Потому что на сегодняшний день мы видим, что страна продолжает находиться в кризисе. Этот кризис усугубляется. Это экономический и социальный кризис. И те предложения, которые предлагает сегодня правительство в качестве утверждения закона о бюджете, - они неспособны вывести экономику на другой уровень. На уровень обеспечения людей, повышения благосостояния или хотя бы затормозить тот процесс экономического и социального падения, которое имеет место сегодня", - отметил политик.

Он напомнил, что сегодня народные депутаты будут принимать законопроект о бюджете в первом чтении.

"Наша фракция ”Оппозиционная платформа - За жизнь” выступает категорически против него. Мы предложили 221 правку. Фактически, мы предложили свой вариант закона о бюджете на следующий год. Однако, ни одна из правок, которую мы предложили, не была учтена бюджетным комитетом и, естественно, правительством. Поэтому мы, естественно, не будем голосовать за него", - подчеркнул Виктор Медведчук.

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При этом политик добавил, что бюджет на 2021 год принимается в условиях, когда падение промышленного производства за 9 месяцев составляет 7%, падение добычи угля - 13%, падение сельского хозяйства - 13%, а падение машиностроения - 20%.

"Вот это все цифры, которые сегодня характеризуют о том, что надо радикально менять экономический курс в стране. Вместо этого мы видим в новом бюджете, где доходная часть составляет 1 триллион 71 млрд, 702 млрд - это заимствования, как внутренние, так и внешние. То есть, мы на 66% доходную часть бюджета будем формировать за счет того, что будем жить в долг. То есть, мы одолжим и будем жить, мы на себя уже не зарабатываем. Естественно, такой бюджет не подлежит утверждению, и мы считаем, что это ошибка правительства, ошибка президента и ошибка фракции "Слуга Народа", в монобольшинстве, которые собираются, отчасти собираются голосовать за этот законопроект о бюджете в первом чтении", - резюмировал Медведчук.

Отметим, после утреннего провала, во второй половине дня народные депутаты все же согласовали изменения в Бюджетный кодекс за основу. Законопроект №4100-д поддержали 253 народных избранников из 226 минимально необходимых.