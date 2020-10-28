Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" показала на выборах очень высокий результат

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

"Оппозиционная платформа - За жизнь" показала на выборах очень высокий результат. Об этом во время визита на Закарпатье заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По словам политика, избиратели ОПЗЖ проявили мужество, ведь голосовали за оппозиционную политсилу.

"Я хочу сказать, что наша партия на этих местных выборах достигла очень высоких результатов. В первую очередь я хочу искренне поблагодарить наших граждан, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и которая считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и КУ, и действующим законодательством", - сказал Медведчук.

Кроме того, народный депутат напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" участвовала в местных выборах впервые.

"Я хочу отметить, что наша партия ОПЗЖ – это молодая партия, созданная несколько лет назад как партия "За жизнь". Более того, наша партия впервые участвовала в местных выборах в Украине. До этого мы принимали участие лишь в двух кампаниях общенациональных – это выборы президента Украины в марте 2019 года и выборы в парламент в июле 2019 года. Наш кандидат на выборах президента занял 4 место, и это очень весомый и серьезный результат. Еще более серьезным результатом стала парламентская кампания, в ходе которой наша партия получила вторую фракцию в парламенте и является второй партией в Украине", - высказался политик.

Также председатель политсовета ОПЗЖ обратил внимание, что партия значительно улучшила свои результаты.

"Более того, на этих выборах в июле 2019 года мы заняли первые места в 2 областях Украины, в 7 областях были на 2 месте, в 6 областях – на 3-м. По итогам местной избирательной кампании выборов в местные советы всех уровней, а также городских, сельских председателей мы улучшили этот результат, причем значительно", - резюмировал Медведчук.

Напомним, 25 октября в Украине проходили местные выборы. Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских глав. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.