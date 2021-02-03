Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" обжалует указ президента о закрытии "112 Украина", NewsOne и ZiK в Верховном и Европейском судах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обжалует указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK в Верховном и Европейском судах. Об этом заявил председатель политсовета партии, народный депутат Виктор Медведчук.

"Указ президента будет обжалован в Верховном суде Украины. Указ президента о беспределе, в действиях которого являются признаки уголовного преступления, будет обжалован в Европейском суде и во многих других судах. Не говоря о международных инстанциях. Мы доведем до сведения всех – и тех, кто понимает, что грубо нарушена свобода слова, и тех, кто поддерживает, есть и такие, действия президента, чтобы они знали – создан прецедент, который дальше не имеет никаких правовых преград для действий президента во всем. И этот беспредел, этот преступный беспредел надо остановить. Мы будем это делать", - отметил политик.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.