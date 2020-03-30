Медведчук: "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделает все, чтобы не допустить разворовывания украинской земли

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" категорически выступает против того, чтобы рынок земли был внедрен без референдума, и сделает все, чтобы не позволить разворовывания украинской земли.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Журналисты поинтересовались, каковы могут быть перспективы законопроекта об открытии рынка земли в Конституционном суде, если закон примут, и будет ли он заблокирован непосредственно судьями?

"У нас есть твердая принципиальная последовательная позиция, которая заключается в том, что рынок земли может быть открыт только исключительно в соответствии с волей украинского народа. А воля украинского народа – это проведение референдума. Мы категорически выступаем против этого, мы выступаем против того, чтобы этот рынок был внедрен без референдума, и поэтому борьба, которую сегодня "Оппозиционная платформа" ведет в зале ВР, собственно, это единственная политическая сила, которая представляет оплот защиты земли в интересах украинских граждан – мы будем продолжать это делать, потому что понятно, что если им удастся набрать голосов в конце, после прохождения всех правок, а их осталось еще около 500, а если быть точным 470-480, и если это незаконное рассмотрение, нарушающее Конституцию, продолжится, а оно может быть продолжено, с учетом того, что мы принципиально отстаиваем все правки и требуем поставить их на голосование, то это, примерно, 12-14 часов, мы будем вести борьбу за землю украинских граждан до конца. Мы сделаем все, чтобы не допустить разворовывание украинской земли", – заявил Виктор Медведчук.

Раньше Виктор Медведчук заявлял, что законопроект о референдуме реализовывает заложенный в Конституции принцип народовластия.