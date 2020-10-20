Медведчук: "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает Фельдмана на пост кандидата в мэры Харькова

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает Александра Фельдмана на пост кандидата в мэры Харькова. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время визита в Харьков во вторник, 20 октября.

"Мы делаем все для того, чтобы разъяснить позицию нашей партии в отношении того, что мы можем делать на местах, что могут делать наши кандидаты. Мы демонстрируем профессиональный высокий уровень нашей команды — это и депутаты, в данном случае, когда мы находимся в Харькове, Харьковского городского совета, и депутаты в Харьковский областной совет, и депутаты других уровней", – сказал политик.

Он напомнил, что ранее акцентировал внимание на том обстоятельстве, что люди, которые победят на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – они имеют огромную поддержку.

"Это стратегический вопрос. Поддержку второй партии в стране, поддержку второй фракции в парламенте, а это очень серьезно для решения местных проблем. Это очень серьезный вопрос для того, чтобы те проблемы, которые существуют сегодня не только в Харькове, но и в других городах и населенных пунктах страны, были решены. Одно дело, когда это делают те кандидаты в народные депутаты, а завтра депутаты всех уровней, и другое дело, когда им помогает в этом политическая сила, имеющая вес в стране, имеющая авторитет, и высокий уровень профессиональной подготовки", – сказал нардеп.

"Поэтому сегодня мы приехали поддержать наших депутатов всех уровней, мы приехали поддержать г-на Фельдмана, нашего коллегу, члена нашей фракции, члена нашей партии, который сегодня является кандидатом на мера г. Харькова. Мы считаем его достойным человеком. Человек, который имеет высокий уровень профессиональной подготовки, экономист по образованию, депутат шести созывов ВР, имеет не только экономический и бизнес опыт, но и имеет громадный опыт политической жизни, политической работы в стране. Именно такие люди должны сегодня избираться и приходить во власть. Не "новые лица", как это полтора года назад было модно, правда, от этой идеи уже отказались, и большинство граждан Украины хотят, все-таки, не новые лица, а новых профессионалов. Так вот, господин Фельдман, которого хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это тот профессионал, который может справиться с такой высокой задачей, если ему будет оказано доверие харьковчанами, для того, чтобы руководить миллионным городом. Это важная задача, как и представительство нашей партии в Горсовете, представительство в Харьковском областном совете, и на местах во всех районах Харьковской области", – добавил Медведчук.

Он подчеркнул, что это – это главная задача, и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть с чем идти к людям.

"И мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не просто жизненно важными, а жизненно трепещущими проблемами. Это вопросы мира и мирного урегулирования, вопросы экономического порядка, вопросы изменения экономической политики, и у нас есть реальные предложения и те люди, которые могут это реализовать. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальными тарифами. Т.е., это набор тех действий, где мы можем добиться успеха, и где мы не раз демонстрировали способность сделать так, чтоб жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, которая после Порошенко из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном уровне, так и на центральном уровне государственного управления", – добавил Медведчук.