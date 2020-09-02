Медведчук: "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать право жителей оккупированных территорий на проведение местных выборов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет настаивать на проведении местных выборов 25 октября в военно-гражданских администрациях Луганской и Донецкой области. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на заседании парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"Выборы проводились в 2015 году, в марте 2019 года, в апреле 2019 и в июле 2019 года. То есть избирать президента, избирать к этому органы местного самоуправления, избирать парламент было можно, а сегодня нельзя. И я хотел бы привести важный аргумент, на который ссылается президент Украины. Так, два или три дня назад он сказал: "Мы уже, - кажется, выступая на съезде "Слуги народа", они сейчас подтвердят, - 34-й день не имеем обстрелов, не имеем нарушений с обеих сторон, так как сохраняется установившийся режим прекращения огня", - сказал он.

Медведчук подчеркнул, что это является достижением власти, в том числе и президента Владимира Зеленского.

"Но тогда возникает вопрос: почему руководители военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой области написали документ о том, что проводить выборы там невозможно. На каком основании? И мы, я хочу сказать, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности этих лиц, которые, на наш взгляд, нарушили свои служебные обязанности. Поэтому я считаю, что, возвращаясь к тому, с чего я начал, 500 тыс. граждан Украины, их права избирать и быть избранными будут нарушены, обращаюсь в наш комитет в качестве комитета по правам человека и как комитета с таким красивым и принципиальным названием, здесь изложена, и в тексте, и в содержании которой есть территории "в Донецкой и Луганской областях". Поэтому давайте, уважаемые коллеги, все-таки подумаем об этих людях, давайте сделаем все для того, чтобы эти выборы состоялись, потому что никаких оснований их не проводить абсолютно нет, за исключением каких-то политически мотивированных действий отдельных представителей во власти. Я думаю, что надо идти по пути, чтобы создать условия для выполнения конституционных прав и обязанностей, с одной стороны, наших граждан, с другой - власти, которой мы тоже являемся. Поэтому я предлагаю поддержать это постановление, вынести в зал и в зале определиться по этому поводу", - подчеркнул Медведчук.

В свою очередь сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал членов комитетов бороться за предоставление права голоса жителям оккупированных территорий.

"Но в нашем комитете не только представители Донецкой, Луганской области. И глава нашего комитета оттуда. И многие из нас понимают, и правильное название здесь. Для того чтобы нам не терять людей, нам надо все-таки понимать, что они такие же люди, как и мы", – сказал он.

Рабинович также рассказал, что недавно был в этих областях и местные жители "просто в шоке от такого решения".

"Мы теряем людей. И вы теряете людей. Поэтому я просто по-человечески вам говорю: мы ничего не изменим, может быть, но если мы не будем за это бороться, тогда, извините, грош нам цена, и нашему комитету в том числе. Я вас как людей просто прошу. Я понимаю, что ничего мы не решаем. Но давайте попробуем, как вы сказали, попросить или обратиться с просьбой к главе комитету и к Раде, даже сегодня ВР внесла этот проект постановления, расписала в течение часа, понимая, что это несет, что люди сюда хотят ехать, и мы туда ездим, и вы туда ездите... Мы все хотим жить в единой стране, в одной, где люди равны, во Львове и в Донецке, иначе страну не построишь. Давайте вернем этим людям, 500 тыс. человек, это же не какие-то люди второго сорта. Чем они отличаются от нас? А вы многие живете там. Поэтому у меня к вам человеческая просьба. Я понимаю все, но давайте просто выразим мнение комитета, и пусть уже решает зал ВР. Конечно, решаем не мы, но решает зал, но давайте это сделаем, я думаю, что мы с чистой совестью сможем смотреть людям в глаза", – добавил нардеп.