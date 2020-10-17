Медведчук: ОБСЕ установила 1400 нарушений "режима тишины" во время так называемого режима тишины на востоке Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что ОБСЕ установила 1400 нарушений "режима тишины" во время так называемого режима тишины на востоке Украины. Такое мнение он высказал в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

Нардеп отметил, что пункт 4 постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, принятый парламентом, заблокировал договоренности по обмену пленными между Украиной и представителями ОРДЛО.

"Власть в лице партии войны в парламенте забила гвоздь, гвоздь в крышку гроба установления мира. Она специально внесла пункт 4, который предусматривает ряд условий, при которых выборы на Донбассе по специальному закону, в соответствии с Минскими соглашениями, договоренностями в Париже, будут иметь место только после того, как... и перечисляется ряд пунктов, которые прямо противоречат Минским соглашениям. Представители Донецка, Луганска и России говорят: "подождите, вы перечеркнули Минские соглашения". И поэтому нет договоренности ни по обмену пленными сегодня, ни по установлению дальнейшему новых переходов на линии соприкосновения", - заявил нардеп.

Медведчук подчеркнул, что "режим тишины" на Донбассе продолжает нарушаться и это фиксируют и международные организации.

"А чего стоят эти заявления, которые сегодня звучат по поводу, там, 70-75-й день тишины? Да, есть тишина. Только ведь это обман, и этот обман установлен даже не нами, хотя мы постоянно об этом говорим, и я много раз приводил примеры, когда, начиная с мая месяца, когда ведутся обстрелы с двух сторон территории линии соприкосновения, то есть несколько участков, которые определяются в видеорежиме, фиксируются, и там можно установить, кто начал, кто был инициатором стрельбы. Она все время ведется двухсторонняя, как и двухсторонние нарушения. Так вот, с мая месяца по июль, когда был установлен так называемый режим тишины, который действует сейчас 70-75-80 дней, инициатива украинской стороны была на первом месте в 90% случаев. В 90% случаев", - отметил он.

По словам нардепа, ОБСЕ установила уже 1400 нарушений "режима тишины" на Донбассе.

"И когда мы сейчас говорим по поводу того, что происходит сейчас в условиях этой тишины, то ваш коллега, представитель BBC, сказал же о том, что подождите, вы говорите сейчас, что провели обмены - да, провели, вы говорите, установлен "режим тишины" - да, но ОБСЕ в лице специальной мониторинговой миссии, которая единственная имеет право официально устанавливать - а вот, кстати, инициатора обстрелов установили именно они, то есть это не точка зрения той стороны или точка зрения нашей, украинской стороны, это установили они. 1400 нарушений, начиная с так называемой даты установления тишины, то есть 22 или 23 июля этого года. Вот вам. Так почему же вводят в заблуждения? И корреспондент BBC говорит: "Вы вводите в заблуждение. Обмены и так называемая тишина в вашей редакции - а это действительно только редакция господина Зеленского - не говорит о том, что вы хотя бы на шаг приблизились к миру". Да, не приблизились", - отметил нардеп.



Также он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя украинская власть не планирует добиваться мира на Донбассе, потому что не имеет на это политической воли.

Ранее Виктор Медведчук сказал, что, несмотря на все попытки власти запугать, ОПЗЖ будет продолжать политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину.