Медведчук о заявлениях Зеленского: Когда человеку нечего сказать, он говорит глупости

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук убежден, что заявления президента Владимира Зеленского, в частности относительно финансирования партии из Российской Федерации, свидетельствуют о том, что ему просто нечего сказать.

Об этом он рассказал в интервью четырем украинским телеканалам.

Народный депутат отметил, что неоднократно обращался к президенту Владимиру Зеленскому относительно мира в стране, роста коммунальных тарифов и принудительной украинизацией, однако ответа на такие важные вопросы для каждого гражданина Украины не получил.

"Когда человеку нечего сказать, он говорит глупости. И наш президент, к огромному моему сожалению, таких глупостей наговорил очень много", – заявил Виктор Медведчук.

Он также прокомментировал заявление президента по поводу финансирования партии из РФ. Медведчук подчеркнул, что этим вопросом должен заниматься не президент, а правоохранительные органы.

"Есть же правоохранительная система. Они должны, если это есть и если он так уверен... Он же уже год президент. Ты спроси умных людей, которые погоны носят, пусть они ответят, какое финансирование партии, откуда источники финансирования и действительно ли это так, что дает тебе право как президенту страны об этом говорить. Но ведь он уже тоже во многих вопросах прозрел, господин Зеленский. Вы же помните избирательную президентскую кампанию, когда он сказал, что он - приговор для Порошенко, когда он заявил, что "придет весна - сажать буду". Я тогда саркастически к этому относился не потому, что я был уверен, что у него ничего не получится. Я был уверен, что он не имеет права об этом говорить. И вот как юрист юристу, я ему хочу сказать о том, что он не имел на это права. А смотрите, пресс-конференция Зеленского, где блистала уважаемая Диана, когда ему задали вопрос по поводу Порошенко и всего остального, он говорит: "подождите, правоохранительная система, суды". Молодец, действительно говорил как юрист. А чего же он как юрист не говорил тогда, во время избирательной кампании? А тогда надо были голоса. Тогда нужен был популизм, и поэтому он говорил об этом", – сказал Виктор Медведчук.

Как сообщали ранее, в Кремле заявили, что у президента Украини Владимира Зеленского "ложная информация" о финансировании Россией председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жызнь".