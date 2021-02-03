Медведчук о закрытии "112 Украина", NewsOne и ZIK: Власти нужно скрыть то, что происходит с тарифами, борьбой с коронавирусом, скрыть падение доходов населения и разрушающуюся экономику

Виктор Медведчук 112.UA

Закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK - это террор власти, который будет продолжаться. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Потому что им надо скрыть, скрыть то, что происходит с тарифами на коммунальные услуги, скрыть с тем, что происходит в связи с борьбой и карантином от коронавируса, скрыть с тем, что падают доходы населения, в каком состоянии находятся зарплаты, пенсии, рабочие места и многое, многое другое", - сказал Медведчук.

Кроме того, парламентарий отметил, что народные депутаты будут инициировать процедуру импичмента президенту.

"Экономика рушится, власть неспособна управлять страной, и все это надо сегодня закрыть тем, что он начал войну против СМИ, объективных и оппозиционных. Мы готовы к борьбе, мы будем делать все для того, чтобы инициировать процедуру импичмента президенту, который нарушает Конституцию. Я сейчас не буду говорить о Конституционном суде, о председателе Конституционного суда, о том беспределе, о котором мы постоянно говорили и делали ударение. Мы эту борьбу будем проводить как партия, которая пользуется наибольшей поддержкой в Украине, на сегодняшний день, в последнее время, как партия, в которую верят люди. Мы это доверие оправдаем", - резюмировал Медведчук.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.