Медведчук о законе о земле: Власть любой ценой попыталась протянуть то, на что ей указали

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

То, что было 30 марта, – это действительно нонсенс. Нонсенс в плане того, что власть любой ценой попыталась протянуть то, на что ей указали, и то, что, как она считает, необходимо для того, чтобы "выжить" в этой ситуации.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик отметил, что действия народных депутатов на последних двух заседаниях можно разделить на две части. Одни действительно необходимые для того, чтобы коронавирус не распространялся у нас в стране, а другие действия - это действия определенных международных организаций, это элемент внешнего управления, который, к сожалению, введен в Украине, начиная с 14-го года, которым пользуются недобросовестные так называемые украинские международные партнеры.

"Я имею в виду МВФ, который потребовал в этой критической ситуации, которая сегодня сложилась фактически для всех стран мира, в том числе и Украины, принять, например, закон о земле или закон о банковской деятельности, и только под это выделить дальнейшее кредитование МВФ. То есть это цинизм, с которым действует сегодня МВФ по отношению к Украине, это цинизм, который, к сожалению, воспринимается нашей властью. Потому что наша власть - это украинская власть, и господин Зеленский избирался в Украине, и он не должен идти по пути сегодня соглашательства с тем, что кто-то не просто не уважает страну, а издевается над страной в такое тяжелое время. Разве что если только подобные действия, направленные на, допустим, внедрение рынка земли, и являются идеологией этого человека, я имею в виду Зеленского и власти в целом", – заявил Виктор Медведчук.

Политик добавил, что все, что происходит сегодня, вызывает не просто беспокойство, а возмущение.

"То, что было 30 марта, – это действительно нонсенс. Нонсенс в плане того, что власть любой ценой попыталась протянуть то, на что ей указали, и то, что, как она считает, необходимо для того, чтобы "выжить" в этой ситуации. Слово "выжить" я беру в кавычки, потому что действительно этого не надо для того, чтобы выживать, действительно это надо только по указанию международных финансовых корпораций, Фонда Сороса, МВФ и других международных организаций, которые заинтересованы в разграблении украинских земель, земель, которые принадлежат украинским гражданам", – сказал Виктор Медведчук и добавил, что ряд законов, которые приняли депутаты, действительно заслуживает внимания, и должны были быть приняты, но ряд законов, к сожалению, – преступный умысел власти и требования международных финансовых организаций.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов за.