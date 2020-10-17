Медведчук о проведении испытаний европейской вакцины на украинцах: Почему наши люди должны участвовать в каких-то опытах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук возмущен тем, что украинцам предлагают испытывать европейскую вакцину от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

Медведчук считает недопустимым участие украинцев в испытании европейской вакцины от коронавируса, даже на материальной основе.

"Весь сарказм этой ситуации заключается в том, что наших людей приглашают для того, чтобы они были объектом испытания этой вакцины. Да, платят большие деньги, да, наверно, это можно рассматривать как средство заработка. Как трудоустройство наших граждан. Но, я считаю, власть должна запретить подобные действия. Потому что что значит использование вакцины, добровольно, даже если тот или иной гражданин проявил такое желание и дал на это добро, - это же угроза жизни и здоровью человека. Почему люди наши должны участвовать в каких-то опытах каких-то там чужих заграничных дядь, если уже кто-то это сделал, провел эту работу, провел две фазы испытаний, подтвердил возможность использования, готов предоставить эту вакцину", - отметил нардеп.

По его словам, продвижение европейской вакцины нынешней властью - это примитивный пиар.

"Вот в этом же и есть маразм действий, необъяснимость действий и г-на Зеленского, и его команды. Это примитивно-пиаровские ходы, которые ничего общего не имеют с государственным управлением. Это не управление государством, это не власть государства, это примитивное настроение, которое пытаются создать по случаю или для той или иной даты. Сегодня, например, для выборов – для того, чтобы партия "Слуга народа" получила как можно больший результат на местных выборах. Вот поэтому и проводятся подобные действия", - добавил он.

Нардеп также напомнил, что Украина не получит европейскую вакцину раньше 500 миллионов жителей Евросоюза.

"Давайте, мы ждем, когда будет европейская вакцина. А, кстати, все помнят, сколько граждан живет в ЕС? Более 500 миллионов. И поэтому, когда будет произведена вакцина, я хорошо понимаю, что, наверно, не в первую очередь и не в первых рядах Украина сможет получить для себя вакцину. А Россия поставила задачу, и я почему-то уверен, что она ее выполнит: за 10-12 месяцев, из которых 2 месяца уже прошло, Россия вакцинирует 70% населения страны. Это более 100 миллионов человек. Почему же мы не идем по этому пути, где уже создана вторая вакцина?" - задается вопросом Медведчук.

Депутат отмечает, что через два месяца в РФ будет зарегистрирована уже третья вакцина от коронавируса.

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"Кстати, в начале или в середине декабря будет зарегистрирована третья вакцина – научного центра Чумакова. На сегодняшней день эффективность этой вакцины - я не хочу сейчас перечислять те международные центры, которые давали положительную оценку, начиная с европейского бюро ВОЗ. Многие профильные издания оценили эффективность этой вакцины. В нашем заявлении, партии, по поводу этого неблагорассудного, примитивного и ограниченного хода со стороны г-на Зеленского перечисляются все те, кто дали положительную оценку. Но ведь самое главное даже не это, а то, что она зарегистрирована в России и началась массовая вакцинация в России. Там что, хотят уничтожить свой народ? Я задаю вопрос: там хотят, чтобы люди не вылечились? Там хотят, чтобы эти люди умирали", - отметил Медведчук.

Он также провел параллель ситуации с отказом украинской власти от российской вакцины с ситуацией с прямыми поставками газа, но подчеркнул, что сейчас речь идет о жизни и здоровье людей, поэтому на этой теме нельзя спекулировать.

"Но здесь же вопрос не в том же, покупать или не покупать газ. Знаете, мы когда-то договорились о снижении цены на газ на 25%, с Россией и прямых поставках газа. Порошенко… да его чуть с трибуны не снесло, когда он услышал это в ходе избирательной кампании, еще в марте 2019 года. А что, пришел Зеленский и он это сделал? Нет. Пусть покупают. Сегодня цена уже тоже поднялась для населения до 7600 гривен, с 1 октября. Пусть покупают дорогой. Но там газ – да, можно сидеть без газа, можно экономить, можно не закупать газ, не пользоваться теплом, горячей водой, но здесь-то речь идет о здоровье людей. О жизни людей! И поэтому подобный цинизм, и иначе назвать это нельзя, со стороны власти, он не просто возмущает, а возмущает в каких-то космических объемах. Потому что, действительно, власть не может себе позволить так по-хамски, так небрежно относиться к здоровью и жизни наших граждан", - подытожил Медведчук.

Как сообщали, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.