Медведчук о местных выборах: ОПЗЖ победила в шести регионах, а "зеленые" – только в четырех. Это оценка людей партии власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" победила в шести регионах, а представители "Слуги народа" – только в четырех. Это оценка людей партии власти. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Очень очевидной является карта, которая демонстрировалась во многих СМИ. Если взять карту результатов выборов в парламент, июля 19-го года, где вся карта зеленая, две области синие – Луганская и Донецкая, где победила ОПЗЖ, красная – Львовская, где победил "Голос", и сегодняшнюю карту, то в 6 регионах победила наша партия, в пяти регионах партия Порошенко, и только в 4 победили зеленые, возглавляемые Зеленским. Это тоже результат и оценка этой власти. И я думаю, что эта оценка, в негативном контексте для власти, будет нарастать. Я, как раз, этого сознательно не хочу, а потому, что так есть, и такие действия власти другой оценки просто не заслуживают", – сказал Медведчук.

По словам политика, представители партии целенаправленно вели борьбу за популяризацию идей и программ, с которыми политсила шла на парламентские и местные выборы.

"Та победа, которую мы получили, а мы уверены, что в этой ситуации мы победили, т.к. наша партия набрала большинство голосов в процентах, в шести регионах Украины. Я напомню, что во время парламентских выборов мы победили в двух регионах: это Донецкая и Луганская область, сейчас добавилось еще шесть регионов. Это свидетельство того, что мы идем правильной дорогой. И наш путь заслуживает внимания и самое главное, доверия наших граждан", – сказал Медведчук.

Медведчук подчеркивает, что представители ОПЗЖ не только говорят, но и делают. "И это же не просто, потому что мы умные, знаем, или где-то прочитали и пытаемся это продублировать для людей. Мы знаем, как это сделать. Внесены десятки – сотни законопроектов, по всем этим вопросам, которые я перечислил", – говорит глава политсовета.

По мнению парламентария, в течение периода от парламентских до местных выборов люди увидели, поверили, и высказали свое доверие.

"А по поводу Кривого Рога и других городов, где мы тоже боролись за должность мэра, это тоже резульат нашей деятельности, непосредственной. Мы продемонстрировали, что наш кандидат, не кандидат от олигарха и президента, несмотря, что это родина президента, а кандидат от партии, которая стоит на страже ветеранов, в том числе и ветеранов ВОВ, которая стоит на страже всех людей в вопросах защиты их социальных и экономических прав. Что этот кандидат заслуживает победы и будет реализовывать политику нашей партии, направленную на интересы людей, а не на интересы власти и отдельных олигархов", – резюмировал Медведчук.

Напомним, недавно народный депутат Виктор Медведчук заявил, что дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины. По его словам, недальновидность в выборе вектора экономической интеграции Украины в итоге стала причиной краха экономики.