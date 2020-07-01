Медведчук о Конституции Украины: Власть попирает, нарушает и не исполняет Основной Закон

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующая украинская власть попирает, нарушает и не исполняет Основной Закон страны - Конституцию Украины. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины Виктор Медведчук.

"Вы знаете, в сегодняшних условиях говорить о том, что Украина отпраздновала День Конституции я бы не стал. Отметила, действительно, 24-ю годовщину с того момента, как в зале ВРУ в ночь на 28 июня была принята Конституция. Я могу сказать только одно, о том, что, к сожалению, она сегодня нарушается, причем нарушаются основные ее положения. И если даже обратить внимание серьезное на поздравление господина Зеленского, президента Украины, который сослался на первую статью и абсолютно правильно перечислил, что Украина по Конституции, подчеркиваю, по Конституции является суверенной, независимой, демократической, правовой и социальной, и добавил при этом о том, что она еще - красивая и прекрасная, с чем нельзя не согласиться, так вот, я бы все-таки вернулся в первую часть повествования и цитирование статьи первой, потому что к сожалению, сегодня надо отметить, что она далеко не суверенная и не независимая по простой причине, что последние шесть лет в стране введено внешнее управление", - указал Медведчук.

Оппозиционный политик отметил, что внешнее управление как раз было осуществлено президентом Зеленским, который подписал меморандум с МВФ, где страна полностью переходит во внешнее управление в руки так называемых внешних хозяев для наших слуг народа, которые находятся при власти.

"Она далеко не демократическая и правовая с учетом того, что происходит на наших улицах. Это национал-радикалы и другие представители так называемых активистов правят свой бал, когда власть не может противопоставить этому механизму монополии на применение силы, что всегда принадлежало и должно принадлежать власти и государству, и тем самым не может защитить права и свободы наших граждан. И она далеко не социальная, потому что превратилась из бедной в нищую, и этот процесс, к сожалению, продолжается", - подчеркнул Виктор Медведчук.

По его словам, нарушаются многие другие статьи Основного Закона.

"Это и ст. 10, касающаяся языков, где в ч. 3 прямо сказано, что на территории Украины гарантируется развитие, использование и зашита русского и других языков национальных меньшинств. Законы, принятые при Порошенко, законы, которые уже были приняты при Зеленском, свидетельствуют о том, что эта норма Конституции, ст. 10, цинично игнорируется. Нарушаются ст. 48, ст. 49, касающиеся сегодня достойного образа жизни и построения успешной страны, а в медицинском обслуживании и предоставлении услуг в области здравоохранения власть упорно продолжает и начала уже второй этап медицинской реформы. Безусловно, нарушается и ст. 5, народовластие, и те обещания, которые прозвучали год тому назад, и тот закон, который был принят в первом чтении по предложению президента в отношении проведения референдумов, - он не просто подобие, это жалкая версия, которая никак не совпадает с содержанием и целенаправленностью народовластия, которое изложено в ст. 5. Вот такая ситуация сегодня в отношении Основного Закона, который попирается, который нарушается и который властью не исполняется в интересах наших людей", - подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам по случаю государственного праздника - Дня Конституции - заявил, что в Украине 25 областей.

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких - 25", - сказал он.



Согласно статье 133 Конституции Украины, в состав страны входят 24 области, а также Автономная Республика Крым и города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.