Медведчук: О каком суверенитете можно говорить, если цены на тепло нам диктуют из-за границы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

О каком суверенитете можно говорить, если нам цены на тепло будет диктовать даже не наша власть, а будут диктовать из-за границы.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик отметил, что подписав меморандум с Международным фондом, Украину фактически передали во внешнее управление, ведь он предусматривает передачу полномочий многих государственных структур иностранным структурам.

"Допустим, когда речь идет о такой градообразующей структуре, как НАК "Нефтегаз", который занимается тем, что издевается над нашими гражданами, формируя цену на жилищно-коммунальные расходы, что ее управление должно быть выведено из возможности влияния на него Кабинета Министров, а он будет подчинен только наблюдательному совету, а в наблюдательном совете будут только иностранцы. Ну, замечательно. Замечательно", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Он отметил, что с первого июля в Украине ввели рыночные цени на газ и люди еще это ощутят, ведь все "накрутки" в неограниченном количестве будут делать те, кто добывает, покупает, транспортирует и те, кто в порядке обслуживания предоставляет такую услугу, как продажа газа и цена не будет формироваться сверху.

"А вы знаете о том, что, например, цена сегодня на газ в Киеве для граждан где-то 3150 грн., а в том же Львове, допустим, доходит до 5 тысяч? Все от условий транспортировки. Вот это и есть рыночные цены. А с первого октября, а платежки придут первого ноября, естественно, после местных выборов, рыночные цены введут на тепло. А я хочу подчеркнуть, что стоимость тепла для населения, с 2014 года повысилась на 1225%. Значит, этот лад повышения - он будет продолжаться. Так о каком суверенитете можно говорить, если нам это будут диктовать даже не наша власть, не будем говорить о ее оценках в этом плане, а будут диктовать из-за границы? " – подытожил Медведчук.

Напомним, ранее в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что президент Владимир Зеленский и его команда, закрепившие внешнее управление и уничтожившие суверенитет и независимость Украины, должны уйти в отставку.