Медведчук: Новые лица, только разместившись во власти, начали набирать профанов и дебилов – и это они сами себя так называют

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

К власти пришли новые лица, которых так ждали наши граждане. И эти новые лица – команда профанов, дебилов, которые не понимают ничего в экономике. Они сами о себе так говорят.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Народный депутат удивляется, как власть может принимать закон об открытии рынка земли, когда 70% населения Украины против этого.

"Как может власть сознательно идти на подобный шаг? Вот честно я вам говорю, я этого не знаю. Давайте я вам приведу пример: если я не ошибаюсь, ноябрь 2001 года, когда принимался Земельный кодекс. Коммунисты и социалисты делали в зале, а я тогда руководил парламентом, непонятные вещи. Они этому сопротивлялись. Сопротивление было до такой степени, что нельзя было ставить на голосование с президиума – ломались микрофоны, выключалась система "Рада", мешали голосовать… Мы голосовали бюллетенями, счетной комиссией, и мы понимали, что этот закон, который мы принимаем, его нельзя вводить в действие. Надо урегулировать все вопросы. И первым было решение в переходных положениях Земельного кодекса объявить мораторий до 1 января 2005 года. Потом его объявили до 2010 года. В 2012 году его объявили до 2015 года. А потом каждый год продлевали мораторий", – заметил Медведчук.

Политик добавил, что власти того периода времени, начиная с 2001 года, видели и понимали, что нельзя этого делать, пока не будет проведен референдум. Однако, заметил Медведчук, именно Зе-команда, которая ничего не понимает в экономике, осмелилась ввести рынок земли.

"И вот пришли новые лица, которых так ждали наши граждане. И эти новые лица, не оглашая о своих супердействиях во время избирательной кампании, только разместились во властных кабинетах, начали принимать вот эти решения – набирать команду профанов, дебилов (это не мои выражения, они сами о себе так говорят), людей, которые не понимают ничего в экономике. Премьер, который заявляет, что он – профан в экономике. Потом меняют на другую команду, потом уже в новой команде меняют министров по непонятным причинам. То есть мало того, что отсутствует понятие идеологии, системы управления, потому что государственное строительство, государственное управление – это стержень не просто управления государством, это стержень, который обеспечивает независимость и суверенитет в стране. Их сегодня нет", – подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов за.