Медведчук: Нет такой эпидемии, которую человек не может побороть

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Несмотря на то, что Украина не готова к эпидемии коронавируса, паниковать не стоит – сегодня на ходу надо перестраиваться, надо передислоцировать свои силы, надо ставить профессионалов на ответственные участки, чтобы победить эпидемию.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик считает, что в сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса паниковать не стоит.

"Но я думаю, что здесь надо не паниковать, все-таки надо вынуждать власть, чтобы она самоорганизовалась, должны самоорганизоваться люди, надо быть твердо уверенным в том, что нет такой эпидемии, которую человек не может побороть. И несмотря на то, что мы к ней не готовы, сегодня на ходу надо перестраиваться, надо передислоцировать свои силы, надо ставить профессионалов на ответственные участки для того, чтобы мы могли победить этот коронавирус. И если таким образом будет поступать власть, а если даже она не будет поступать, а люди будут к этому готовы, я думаю, у нас у всех обязательно все получится. Просто надо быть уверенным в себе, в своих силах и в том, что мы можем это сделать. И если каждый из нас или хотя бы каждый второй будет осознавать что мы можем это сделать, мы обязательно это сделаем", – заявил Виктор Медведчук.

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Как сообщали ранее, Виктор Медведчук заявлял, что политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.