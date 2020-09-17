Медведчук: Необходимо ограничить зарплату чиновников 10 минимальными зарплатами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине необходимо ограничить зарплату чиновников: 10 минимальных зарплат, а сегодня это 50 тысяч гривен, должно быть пределом для чиновников любого уровня.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий прокомментировал проект государственного бюджета на 2021 год, отметив, что даже фракция "Слуга народа" вряд ли по многим статьям его поддержит.

"Сейчас мы не будем прогнозировать, как это будет и сколько поддержат этот бюджет. Я думаю, что в преддверии выборов даже фракция "Слуга народа", которая "обязана" голосовать за предложения правительства, которое они утвердили и сформировали, вряд ли по многим статьям их поддержит: и правительство, и господина Зеленского. Я хочу сказать о нашей политической силе – об "Оппозиционной платформе – За жизнь". Во-первых, уже критика, которую мы ведем, а она является объективной и обоснованной, потому что даже те показатели, с которыми мы ознакомились, исходя и из презентации господина Марченко, министра финансов, и из того документа, который мы получили, уже видно, что увеличены расходы, например, на содержание, и об этом уже только ленивый не говорил, на содержание Офиса и деятельности президента. Более того, это произошло в объеме 358 миллионов гривен", – отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий также обратил внимание на то, что увеличены на 750 миллионов гривен расходы на содержание Государственного управления делами.

"Я хочу перевести, что это примерно одно и тоже. То есть фактически, все, что связано с деятельностью ОП и команды президента, увеличено более чем на миллиард гривен. Я могу сказать о том, что увеличены расходы на правоохранительную систему: на МВД, на СБУ, на прокуратуру. И объем увеличения расходов, по сравнению с действующим бюджетом, 20-го года, составляет около 10 миллиардов гривен", – сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат считает, что, с одной стороны, было бы хорошо, если б эти деньги использовались эффективно, но социология последнего полугода говорит о том, что украинцы не чувствуют себя в безопасности. А это значит, что правоохранительная система работает неэффективно и непрофессионально. Поэтому подобное увеличение средств на содержание правоохранительной системы вызывает улыбку и непонимание, отметил Виктор Медведчук.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратил внимание на еще одно обстоятельство.

"Уменьшены субсидии на 2 миллиарда 700 миллионов гривен – третий год подряд у нас уменьшаются субсидии населению. И самое важное – что будет делать наша партия, наша фракция, в вопросах принятия бюджета. Во-первых, мы будем настаивать на том, что, понятно, расходная часть должна быть увеличена, и это касается и социальных вопросов, и здравоохранения, и образования, и многих других, но мы начинаем с другого – мы говорим, где можно взять деньги для того, чтобы обеспечить поступления в доходную часть бюджета. И мы снова вернемся к тому вопросу, что на сегодняшний день необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса – это дополнительно дает, по расчетам экспертов, 2-2,5% ВВП. Надо проводить политику детенизации экономики, которая может дать около 2% ВВП", – заявил Виктор Медведчук.

По его мнению, еще один шаг, который необходимо сделать, – сократить финансирование чиновников. Он напомнил, что Конституционный суд уже отменил ограничение 10 минимальных зарплат.

"Мы настаиваем на том, что 10 минимальных зарплат, а сегодня это 50 тыс. гривен, должно быть пределом для чиновников любого уровня. Я думаю, что в этом направлении мы будем двигаться, мы будем говорить, утверждать и давать основания для того, чтобы был увеличен прожиточный минимум, необходимо увеличивать минимальную зарплату. И не так, как она увеличена, на 277 гривен, а до 7,5 тыс. гривен. Увеличена минимальная пенсия, и для этого всего мы указываем источники наполнения доходной части бюджета. Мы знаем, как это сделать, мы считаем, что курс экономического развития должен быть коренным образом изменен, и в этом случае, а мы об этом детально будем говорить, будем популяризировать свои идеи, будем настаивать, чтобы они были учтены и включены при разработке окончательных вариантов бюджета, при утверждении и в первом, и во втором, и в третьем чтении, для того, чтобы добиться изменения ситуации, которая может привести к тому, что Украина, наконец-то, станет на путь построения успешной страны", – акцентировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что правительство должно быть отправлено в отставку как непрофессиональное и непригодное для управления страной.