Медведчук: Необходимо изменить политику дискриминации русского языка

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине необходимо изменить политику дискриминации русского языка.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Нужно изменить политику дискриминации русского языка. Эта политика заложена в законе, который является предметом рассмотрения Конституционного суда: "О функционировании украинского языка, как государственного". Эта политика заложена в законе о среднем образовании, в законе об образовании, и в других законодательных актах. Это надо менять в корне. То, что предложил г-н Бужанский, он прав. Почему все школы, в отношении языков национальных меньшинств переходят с 23-го года, а русские должны закрываться в 20-м году? Но, подчеркиваю – это половинчатое решение. И г-н Зеленский занимал другую позицию по поводу языков и национальных меньшинств. Более того, Декларация о суверенитете тоже имеет другую позицию. Более того, основной закон, Конституция, тоже излагает другую позицию", - сказал Медведчук.

Он рассказал, что "вот недавно, а это не освещалось в СМИ, и было это в феврале 20-го года, представители власти и народные депутаты проводили встречу с комитетом ООН, по вопросам именно национальных меньшинств, языков, соблюдения прав национальных меньшинств, где обсуждались вопросы со многими законодательными актами, в том числе и закон о труде, о том, что происходит в гуманитарной и социальной политике. Комитет высказал в своем решении и рекомендациях, что необходимо изменить и закон о функционировании украинского языка, как государственного, и принять закон о национальных меньшинах, где предусмотреть соблюдение норм Конституции – статьи 10, 11, 22, касающихся, в том числе и русского языка. И эти результаты рассмотрения почему-то скрыли. Но они стали явными, на сегодняшний день. Это первое".

"Второе. А разве уполномоченный по правам человека Совета Европы не заявил о том, что это дискриминация языков национальных меньшинств , в том числе и русского? А разве миссия по правам человека ООН не заявила об этом? А разве венецианская комиссия в своем заключении не сказала об этих вопиющих фактах нарушения Конституции, прав национальных меньшинств, и европейской Хартии о национальных языках? Все сказали, но, президент Зеленский тоже об этом говорил, что закон надо пересмотреть. Закон о функционировании украинского языка, как государственного. И где эти пересмотры? Сегодня это предмет Конституционного суда. Какое решение примет он – не знаю", - отметил нардеп.

По словам Медведчука, "как не последний специалист в вопросах конституционного права, в вопросах государственного строительства, и как юрист, могу сказать, что это вопиющее нарушение действующего законодательства и прав представителей как граждан русской национальности, так и других национальных меньшинств. И поэтому, подобная политика, которая продолжается здесь – это преступная политика. Вот что надо решать сегодня, а не говорить о каком-то частичном решении. И вы видите , какую волну в парламенте и под парламентом это вызвало со стороны Европейской солидарности, "Голоса", со стороны части фракции "Слуг народа". Они с этим не соглашаются – выступают категорически против. Это же самая главная ошибка, если анализировать и разбираться".

Как сообщали ранее, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик указывает главе государства, что меморандум, который был подписан с МВФ, не помог нашей стране, а, наоборот, передал "западным хозяевам" полноту власти практически во всех сферах жизни страны.