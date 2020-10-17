Медведчук: Нашим западным "партнерам" молодые украинцы нужны, только чтобы трудиться на плантациях в европейских странах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что западным "партнерам" Украины молодые украинцы нужны, только чтобы трудиться на плантациях в европейских странах.

Об этом парламентарий сказал в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

Виктор Медведчук констатировал, что у Украины есть три главных врага: это деградация страны, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

"Вы знаете, я отношусь конкретно и предметно к вопросам образования и образовательного процесса в Украине. Как и наша партия, у которой есть четкая и принципиальная позиция по этому вопросу. Знаете, я определил и считаю это достоверным фактом, что у Украины есть три главных врага: это деградация страны, это деиндустриализация и деинтеллектуализация. То, о чём мы сейчас говорим, – это процесс деинтеллектуализации. Это утечка мозгов, это качество образования как в средних школах, так и в высших и специальных технических учебных заведениях. Это всё за последние годы значительно упало и сейчас почти сравнялось с плинтусом", – отметил парламентарий.

Виктор Медведчук обратил внимание: "Наши умники от власти буквально месяц-два тому назад заявили: у нас 502 тыс. ставок учителей в сфере образования, в системе школы. Надо сократить на 32 тыс. Под сокращение попадут, естественно, пенсионеры, люди, которые прошли школу подготовки, которые знают, что такое процесс. Не те, которые, как мы увидели, преподают эти уроки, не зная предмета. Потому что мы видели это в режиме онлайн по телевизору, когда каналы транслировали эти так называемые уроки. И мы увидели характерные черты этого так называемого образовательного процесса. Это вот этот минимум или это зашкаливание профессиональной подготовки людей, которым мы отдали своих детей для обучения. Или, допустим, недавние заявления вот этого человека, который фондом Сороса или структурой Сороса признан учителем года 19-го года. Но это не просто позор, это какая-то черта, за которой бездна, и мы в эту бездну в вопросах образовательной сферы уже попали".

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Парламентарий отметил, что онлайн-обучение – это очень сложно для детей. Он рассказал, что его дочь учится в киевской школе, и после каникул потом будет онлайн-образование, как и весной. Он подчеркнул, что от этого страдает качество даже того некачественного образования, которое имеет место в Украине.

"Но ведь нашим западным друзьям и нашим западным партнерам в кавычках не надо интеллектуальная молодёжь, подготовленные и образовательные кадры. Им же нужны рабы, для того чтобы трудиться на плантациях в Польше, Финляндии и других европейских странах. Зачем им образование? И когда вы абсолютно правильно говорите, что образование станется только платным, там действительно его могут получить, это позор для суверенной, независимой страны. Это позор для Украины. Мы не должны этого допустить", – акцентировал Виктор Медведчук.

Как сообщалось, Кабинет министров рекомендовал начать каникулы в украинских школах с 15 октября, а также перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего образования и профтехах до 15 ноября.