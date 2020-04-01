Медведчук: Мы выйдем из экономического кризиса и ситуации с эпидемией более уверенными и более сильными. Я в это верю

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинцы выйдут из ситуации с эпидемией коронавируса и из экономического кризиса более сильными, более прагматичными и главное – более уверенными.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик акцентировал, что очень в это верит.

"Я очень хочу видеть Украину после окончания, а я уверен, что эпидемия коронавируса окончится… Для власти, я вижу, чтобы она стала более уверенной, прагматичной и результативной, эффективной в своих действиях, а для людей – чтобы они поверили в то, что государство Украина сегодня думает и государственная машина, власть о людях. Я считаю, что в любом случае – состоится то, что я говорю, или нет, в любом случае мы выйдем из этого конфликта, из этой ситуации и в вопросах борьбы с коронавирусом, и в вопросах борьбы с эпидемией, и в вопросах и улучшения нашей экономической и социальной ситуации более сильными, более прагматичными и главное – более уверенными. Очень хочу верить, что это обязательно произойдет", – заявил политик.

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Как сообщали ранее, Виктор Медведчук заявил, что несмотря на то, что Украина не готова к эпидемии коронавируса, паниковать не стоит – сегодня на ходу надо перестраиваться, надо передислоцировать свои силы, надо ставить профессионалов на ответственные участки, чтобы победить эпидемию.