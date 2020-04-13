Медведчук: Мы не видим у Минздрава ни ресурсов, ни возможностей нормально бороться с эпидемией коронавируса

Народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодня у органов Министерства здравоохранения не видим реально ни ресурсов, ни возможностей для борьбы с коронавирусом.

Об этом председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы считаем, что в сегодняшних условиях власть должна объяснить, потому что из интервью Ляшко, например, прозвучало о том, что около 2% населения страны может пострадать от заболевания коронавирусом. Если исходить из количества населения, которое никто не знает, но примерно то, о чем говорят, 35-37 млн, это примерно 750 тыс. наших граждан. Если действительно заболеет, не дай бог, 750 тыс. наших граждан, мы бы хотели узнать, как Минздрав и власть в целом собираются бороться за выживание нашего населения, бороться против коронавируса.

Мы не видим сегодня реально ни ресурсов, ни возможностей у органов Минздрава, и что будет в этом случае задействовано и привлечено, мы пока не знаем. Мы также считаем, наша партия, и будем твердо и принципиально отстаивать это, что мы должны в первую очередь, это одна из главных задач, защитить тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Речь идет о защите наших врачей, о средствах защиты наших врачей. Они сегодня поддаются поражению, находясь на передовой, больше всех.

Вчерашний день, за последними данными, 334 медицинских работника уже заражено коронавирусом. Это страшная цифра для Украины, потому что это все, к сожалению, множится, средств защиты нет, и Минздрав, и государство в целом не делают ничего необходимого для того, чтобы остановить этот процесс. Если он не остановится, то от этого пострадают уже не единицы медицинских работников, а десятки и сотни тысяч наших граждан", - отметил политик.

Новости по теме: Продукты и средства защиты: Одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью в Киевской области получили помощь от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

При этом Медведчук добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что на сегодняшний день необходимо разработать анализ и систему прогнозирования того, какие ресурсы надо задействовать, где их власть собирается взять и как она это будет реализовывать в будущем.

"Потому что опять-таки, если исходить из данных, которые обнародуются и главным санитарным врачом, и представителем Минздрава, что 10-12 тыс. заболевших одновременно – это та черта, за которой, к сожалению, органы Минздрава, система здравоохранения не смогут оказывать действенную реальную помощь. Мы хотим знать, что если цифра эта будет превышена с учетом того, о чем я говорил и то, на что ссылался господин Ляшко, 2% населения, мы хотим знать, как в этом случае власть будет бороться с коронавирусом.

Это все те вопросы и проблемы, которые мы уже ставим второй месяц. К сожалению, решения от власти этих проблем мы пока, реальных путей решения этого, не видим", – пояснил он.

Ранее Виктор Медведчук, ссылаясь на данные соцопросов, заявлял, что украинский бизнес может не выдержать условий карантина.