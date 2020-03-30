Медведчук: МВФ продолжает шантаж Украины двумя законами - о банковской деятельности и о земле

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Международный валютный фонд продолжает шантаж Украины и делает это двумя законами - о банковской деятельности и о земле.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

В частности, комментируя тезисы президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с МВФ, политик отметил:"МВФ продолжает шантаж Украины и шантажирует ее двумя законами - законом о банковской деятельности и законом о земле. И это явное циничное отношение к Украине со стороны МВФ. С одной стороны МВФ и международные организации рассматривают вопрос оказания помощи государствам, особенно развивающимся, в вопросе борьбы с эпидемией коронавируса, а с другой - под эту положительную и светлую идею оказания помощи отдельно шантажирует Украину принятием этих законов".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Рады и обратился к парламентариям, подчеркнув, что сейчас сложно всему миру и сложно Украине, поэтому крайне важно поддержать экономику нашей страны. Президент уточнил, что речь о подписании меморандума с МВФ, а для этого есть два основных условия – закон о земле и "банковский" закон.