Медведчук: Минские соглашения подлежат исполнению. Это единственный путь установления мира

Председатель политсовета "оппозиционной платформы-за жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук zagittya.com.ua

Единственный путь установления мира в Украине – это выполнение Минских соглашений.

Об этом заявил в интервью четырем каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Минские договоренности и Минские соглашения – в плане реализации сегодня в этом направлении движения никакого нет. Никакого. Я приведу пример нескольких дней, 13 и 14 октября. Произошли последние переговоры в рамках ТКГ, которые сорваны украинской стороной. Я подчеркиваю и буду это подчеркивать все время: сорваны по причине пункта 4 постановления ВРУ от 15 июля 2020 года, касающегося выборов. Потому что те стороны - и Россия, и представители ОРДЛО - заявили: пока этот пункт не будет изменен, переговоры во всех других вопросах иметь место не могут", - объяснил Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил о предложении представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова "модернизировать" Минские соглашения.

"О чем говорит Украина на последних переговорах? Господин Резников сказал на предложение обсудить дорожную карту плана реализации Минских соглашений. Он сказал: смотрите, да не будем мы об этом говорить, а давайте поговорим о модернизации Минских соглашений. Перевожу: давайте поговорим об изменениях Минских соглашений. Это что - позиция власти? Это позиция Зеленского? Вот я как гражданин Украины, более того, как народный депутат, хочу это знать. А как же 9 декабря и парижское коммюнике, где стороны "нормандского формата", и в том числе президент Украины господин Зеленский, заявили о том, что они стоят на позициях полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений?" - отмечает Виктор Медведчук.

"Напоминаю нашим зрителям, что такое Минские соглашения. Это три документа. Первый документ подписан 5 сентября 2014 года. Он и называется "Минские соглашения". Минские соглашения на основании мирного плана президента Украины Порошенко и личных инициатив президента РФ Путина. Это имя собственное, это название "Минские соглашения". Потому что многие путают то, что было подписано 12 февраля 2015 года. Там был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Потом был подписан протокол 19 сентября о разграничении и установлении линии соприкосновения. И потом – 12 февраля 2015 года. Неукоснительное соблюдение всех Минских соглашений, которые в скобках в коммюнике перечисляются. Какая модернизация? Так, а почему господин Зеленский не сказал это? Почему он подписал и утвердил это коммюнике? Так где позиция власти? Поэтому сегодня позиция тех сторон и участников переговоров говорит: подождите, если вы хотите менять Минские соглашения, мы категорически против", - добавил народный депутат.

По словам Виктора Медведчука, согласия на изменения Минских соглашений не будет "с той стороны".

"Я утверждаю, потому что я это знаю. Если господин Зеленский еще раз хочет это услышать, я говорю лично для него: Минские соглашения подлежат исполнению. Это единственный путь установления мира. Это единственный путь возвращения Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. Другого нет, альтернативы не существует. Альтернатива – это потеря Донбасса для Украины. И это должен знать Зеленский, он это знает, осознает. Несмотря на это, у него на это нет политической воли, на установление мира. А наши люди должны это знать. Они должны это знать, потому что просто другого пути в этой ситуации не существует", - подытожил Виктор Медведчук.