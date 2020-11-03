Медведчук: Местные выборы показали, что необходимо пересмотреть вопрос доверия к Верховной Раде

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга народа", пересмотреть вопрос того, насколько доверяют Верховной Раде девятого созыва. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга в парламенте.

"Президент сказал, что он распустит ВР - ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать, и зная о том, что это голосование (о роспуске Конституционного суда. - Ред.) будет нарушением Конституции, не только Конституции, но и норм уголовного законодательства. Правы эти депутаты, которые не хотят, - абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента - я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга народа", пересмотреть сегодня вопрос того, насколько доверяют ВР девятого созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, то мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа", - заявил парламентарий.

Также он отметил необходимость "разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания (КСУ. - Ред.) ряда статей неконституционными".

"Это единственный выход, по которому должна идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для ВР - разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд ряд принял эти нормы неконституционными, то есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять. Ведь абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников. И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, мы указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции, и это надо упразднить, и нарушения Конституции должны быть признаны как таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые бы не нарушали норм Основного закона. Вот и все. То есть, в данной ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет - они нашей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов", - заявил Медведчук.

"Мы считаем, что ВР должна разработать новое законодательство, которое в этой части должно урегулировать все эти пробелы, которые возникли после решения Конституционного суда, но ни в коей мере эти нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать нашу Конституцию. Вот единственный правовой выход в сложившейся ситуации. Все остальное - от лукавого", - резюмировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".