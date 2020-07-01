Медведчук: Легализация игорного бизнеса - это исключительный цинизм и лоббистские стремления действующей власти угодить кому-то на Западе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Легализация игорного бизнеса в Украине - это исключительный цинизм и лоббистские стремления действующей власти угодить кому-то на Западе, который хочет превратить Украину в помойную яму.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Вы знаете, я вам хочу сказать, что цинизм в этом и заключается. Вот они рассказывают о 7 млрд грн в доходную часть бюджета. Я могу сказать, может, даже больше, даже 6-10 млрд грн. Скажите, а что это на фоне на сегодняшний день доходной части бюджета? Это вообще ничего, это вообще ничего. А что происходит, фактически?" - отметил он.

По словам Виктора Медведчука, "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против легализации игрального бизнеса сегодня, притом по многим вопросам.

"И первое, я бы коснулся истории, новейшей истории Украины, ведь развал страны начался при Ющенко в 2005 году, и он продолжался и при Ющенко, потом при Януковиче, при Порошенко, а сегодня, к сожалению, он продолжается при Зеленском. И суть данного вопроса заключается в том, что в 2005 году Украина отменила визовый режим для стран ЕС и многих других государств. И тогда большие армии так называемых иностранцев, которые в своем, может быть, большинстве приезжали сюда по делу, по бизнесу, по другим вопросам, которые могли как-то способствовать развитию Украины, они использовали Украину еще и как зону определенного дешевого отдыха", - напомнил оппозиционный политик.

По его словам, речь в том числе и о расцвете проституции, который пришелся на эти годы и продолжает расцветать.

"И сегодня лоббистские структуры, в том числе и Сороса, решили завершить этот этап. То есть, что надо на отдыхе. Кроме того, что уже есть, надо еще, превращая Украину в помойную яму, сделать сегодня доступным игровой бизнес для того, чтобы в пятизвездочных гостиницах организовать сегодня дорогостоящие казино, где бы люди могли, иностранцы, чувствовать себя фривольно и тем самым это своего рода зона отдыха для тех, кто будет воспринимать Украину как не просто страну третьего мира, а как действительно помойную яму. И вот с этой целью сегодня происходят вот эти все процессы", - указал Медведчук.

Политик подчеркнул - то что парламент уже второй день слушает законопроект о легализации игорного бизнеса на фоне падения промышленности, недополучения в доходную часть бюджета и Пенсионный фонд, - свидетельствует об исключительном цинизме власти, лоббирующей этот законопроект.

"Я сейчас не говорю о том, что звучит многократно и уже в том числе и в СМИ обсуждается, это влияние на детей, влияние на воспитание, это вымывание денег у людей, которых и так нет, это заражение этим игровым азартом. То есть, это все правильно. Но вот главное - я хочу сказать именно об этом, о том, что сегодня Украину превращают в помойную яму. И когда? Вот мы второй день слушаем этот законопроект. Ну, это же исключительный цинизм для законодательного органа и для власти в целом, потому что власть толкает и лоббирует этот законопроект. Все это происходит на фоне чего? Первое: на фоне того, что по данным Госкомстата за 1-4 месяцы, то есть, за январь, февраль, март и апрель промышленное производство упало на 7,9%, машиностроение упало на 19%, добыча угля упала на 21%, металлургическое производство упало на 15%, недополучение в доходную часть бюджета составляет 13,8%, 45 млрд грн, недополучение, а первые четыре месяца. Процесс продолжается. Недополучение в Пенсионный фонд составляет 8,9%, это при том, что Пенсионный фонд является дотационным. Скажите, в это время надо рассматривать закон о регулировании азартного бизнеса в Украине, который принесет, как высказали, 7, а я говорю, может быть, даже 10 млрд грн? Разве это не исключительный цинизм и лоббистские стремления действующей власти угодить кому-то на Западе, который хочет превратить Украину в помойную яму? Другого ответа просто нет. Поэтому я считаю, что то, что происходит сегодня в зале, - а мы против этого категорически выступаем, - является преступлением против украинского народа", - заключил Виктор Медведчук.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что действующая украинская власть попирает, нарушает и не исполняет Основной Закон страны - Конституцию Украины.