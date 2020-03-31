Медведчук: Коалиция из депутатов "Слуги народа" фактически перестала существовать, власть разваливается изнутри

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Коалиция, состоящая из депутатов "Слуги народа", фактически перестала существовать, власть разваливается изнутри.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Сегодня неоспоримым фактом стало то, что коалиция большинства, которая представлена единой фракцией "Слугой народа", а они создали эту коалицию еще 29 августа, она фактически сегодня не проголосовала ни по одному вопросу количеством голосов 226+. Это то, что она должна демонстрировать, потому что их, на самом деле, намного больше, и поэтому они и представляют коалицию, в соответствии с Конституцией Украины, но, при этом, ни при одном голосовании, они это сделать сегодня не смогли", - отметил политик.

По его словам, именно поэтому, когда состоялось первое голосование, приехал президент. "Для того, чтобы стимулировать депутатов "Слуги народа" к тому, чтобы решения, которые намечены, которые сегодня путем шантажа пытаются выбить в помещении ВР, они были приняты. Вот почему присутствует здесь сегодня президент. Я думаю, что если б его не было, то фракция "Слуга народа" не дала бы голосов ни за один законопроект. А потом были решены и кадровые вопросы, и сейчас они надеются проголосовать землю. Если бы президент отсутствовал в помещении ВР, то вряд ли бы у них были голоса для того, чтобы голосовать, в том числе и за землю. Вот основная причина его присутствия", - продолжил Медведчук.

При этом политик акцентировал внимание на тот факт, что коалиции, как таковой, сегодня уже не существовало. "Будет ли она в будущем – поживем-увидим. Но это еще одно обстоятельство, которое свидетельствует о том, что во власти нет согласия, власть разваливается изнутри, и мы это сегодня видим. И я, как представитель оппозиции, с одной стороны, должен этому, якобы, радоваться. Но, в условиях борьбы с коронавирусом, в условиях кризиса в экономической и социальной сфере, в условиях того, что наша страна по всем показателям не просто падает вниз, а рушится со скалы вниз, и уже летит, то я, безусловно, этим крайне недоволен, и считаю, что сегодня власть и оппозиция должны объединяться для того, чтобы обеспечить выживание страны, обеспечить борьбу с коронавирусом, и не допустить полного развала", - добавил он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что его партия разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.