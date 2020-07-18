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Медведчук: Как вы думаете, что обсуждают Путин с Меркель? Творческий креатив "95-го квартала" по реализации Минских соглашений

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в недавнем разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждал творческий креатив "95-го квартала" по реализации Минских соглашений.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Мы вспоминали здесь разговор Меркель и Путина. Разные оценки даются. Я, например, обратил внимание на содержание пресс-службы Германии. Там скромно сказали: обсуждали Минские соглашения. Россия сообщила по-другому. А что правда, что нет, мы же не знаем. Но, поверьте мне, что когда разговаривают такого уровня главы государств, и когда говорят, что они обсуждали Минские соглашения, то, как вы думаете, что обсуждал Путин и что обсуждала Меркель? Именно последние новшества, творческий креатив имени "95 Квартала" в вопросах реализации Минских соглашений", - отметил политик.

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Напомним, 15 июля стало известно, что президент Российской  Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что в центре  этого разговора была реализация Минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины.

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