Медведчук: Кабмин не борется с эпидемией, а думает о том, как бы не обидеть национал-радикалов

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Надо выделить средства из бюджета и игнорировать другие потребности, сконцентрировать все организационные и финансовые усилия, направленные на борьбу с коронавирусом. Но правительство не борется с эпидемией, а думает о том, как бы не обидеть национал-радикалов.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Емец открыто – открыто – и откровенно сказал, что мы должны остановить эпидемию и не допустить тех плачевных негативных результатов, которые мы сегодня видим в Италии, в Испании, в США, во Франции и в многих других странах. Он был абсолютно прав, более того, он пошел по пути восстановления сегодня системы здравоохранения в вопросах того, чтобы остановить закрытие учреждения Министерства здравоохранения, которое начнется буквально с первого апреля, через несколько дней.

То есть то, что будет происходить, еще более усугубляющее систему здравоохранения, а значит оказание услуг, медицинских услуг нашим гражданам. И он конкретно об этом говорил. Он говорил о том, что необходимо сегодня в остаточной степени обеспечить медицинским оборудованием, медицинскими аппаратами и средствами наши больницы.

Для этого надо выделить средства из бюджета, надо игнорировать другие потребности, сконцентрировав все организационные и финансовые усилия, направленные на борьбу с коронавирусом. И это надо делать оперативно, а не так, как сегодня делает тот же новый премьер-министр со своей командой, как бы чего не вышло. Как бы не обидеть национал-радикалов, у которых заберут те или иные статьи финансовых расходов", – заявил Виктор Медведчук.

Как сообщали ранее, Виктор Медведчук акцентировал, что несмотря на то, что Украина не готова к эпидемии коронавируса, паниковать не стоит – сегодня на ходу надо перестраиваться, надо передислоцировать свои силы, надо ставить профессионалов на ответственные участки, чтобы победить эпидемию.