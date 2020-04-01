Медведчук: Италии отправили помощь Россия, Китай и Куба, а не Евросоюз

Виктор Медведчук

Когда Италия оказалась в тяжелой ситуации ей отправили помощь Россия, Китай и Куба, а не Евросоюз.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Когда говорят, что ЕС - это объединение такого-то количества стран, которое покинула там Британия, которые в результате ахенских соглашений в 18-19 году создали два уровня стран. Франция, Германия - это первый, они решают все вопросы, а все остальные - это второй сорт стран. И в ситуации, когда Италии, в тяжелейшей сложившейся ситуации помогает коммунистический Китай, которому помогает коммунистическая социалистическая Куба, которому помогает Россия, но не помогает ЕС - политика взаимоотношений и вот это европейское общество, естественно, будет пересмотрено. Потому что оно не выдержало испытание временем, потому что вместо того, чтобы итальянцам пришли на помощь немцы, французы и другие страны, пришли те, от которых этой помощи не ждали. Италия присоединилась к санкциям в отношении России, и при этом Россия помогает Италии, не считаясь в отношениях с этим", - отметил он и задался вопросом, а что будет после этого.

"Это лирика или это реальность? Я думаю, что это - реальность, но она наполнена особым, как вы правильно сказали, лирическим содержанием, потому что лирика жизни, устремление людей в жизни - оно предопределяет все, в том числе и построение межгосударственных отношений... И поэтому Украина, украинский политикум, украинская власть должна готовиться к новым отношениям, где на первом месте, как и должно быть, есть гражданин, интересы государства, а потом все остальное", - подытожил Медведчук.

Напомним, ранее ультраправая итальянская партия Lega Nord и один из ее представителей через давление на премьера Конте добился того, что Россия предоставила Италии так называемую гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В то же время Евросоюз оставался в стороне.