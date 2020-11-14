Медведчук и Кузьмин потребовали от САП расследовать масштабные хищения средств из COVID-фонда

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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру обращение с требованием расследовать масштабные хищения средств из антикоронавирусного фонда. Об этом сообщает "112 Украина".

"Может хоть с нашей помощью власть начнёт выполнять свои конституционные функции, а народ дождётся, наконец, обещанной властью справедливости", - подчеркнул Кузьмин.

В депутатском обращении указано, что часть средств из фонда изначально направили на проект "Большое строительство", а затем почти половину этих средств разворовали.

Также в документе парламентарии потребовали признать обращение сообщением о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Напомним, о хищении средств из антикоронавирусного фонда сообщил экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский. Он заявил, что деньги из фонда, выделенные на дорожное строительство, были присвоены шестью компаниями, которые регулярно выигрывают тендеры по программе "Большого строительства".

По его данным, на все выигранные тендеры эти компании получили около 36 млрд грн - такую сумму получил дополнительно "Укравтодор" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большое строительство".