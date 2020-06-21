Медведчук: Героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Позиция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" остается последовательной и принципиальной - героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

Глава политсилы подчеркнул, что вопрос о защите исторической памяти является вызовом для многих украинцев и может стать поводом для переоценки ролей некоторых исторических деятелей.

"Для Украины, которая называет улицы городов и сел в честь соратников фашистов, которые несут ответственность за расправы над мирным населением, такая постановка вопроса является вызовом и может стать поводом к переоценке роли исторических деятелей и событий, что найдет поддержку подавляющего большинства граждан. Позиция нашей партии остается твердой, последовательной и принципиальной - героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима", - сказал председатель политсовета партии.

Панее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая 2020 года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти.