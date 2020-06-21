Медведчук: Сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

После распада СССР мир стал однополярным, а Соединенные Штаты Америки смогли проводить политику в своих интересах, однако сегодня роль международного сотрудничества увеличивается, потому что мир снова стал многополярным.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает В.Путин. Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям", - подчеркнул председатель политсовета партии.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что тот факт, что статья президента РФ Владимира Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен.